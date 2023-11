Melhores cavaleiros do Brasil disputarão concurso internacional de saltos no Rio

Entre quarta-feira, dia 22 de novembro, e domingo, dia 26, o Rio de Janeiro será palco de uma competição internacional que vai comemorar o aniversário de um dos mais tradicionais clubes de hipismo do país. O Concurso de Saltos Internacional 85º Aniversário da Sociedade Hípica Brasileira (SHB), com entrada franca, vai reunir nas pistas da SHB cavaleiros olímpicos e outros grandes campeões em eventos internacionais.

Medalhista de ouro no recém-disputado Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), Stephan Barcha foi o vencedor do Grande Prêmio de Aniversário da SHB no ano passado, e é um dos favoritos para a disputa.

“A expectativa é a melhor possível. Voltar a saltar no Rio, minha casa, após uma conquista como os jogos Pan-Americanos me enche de orgulho e me faz querer voltar a ganhar o GP Internacional do Rio e o GP Roberto Marinho mais uma vez”, diz Stephan Barcha.

Estrelas do hipismo brasileiro

Além de Stephan, o evento contará com a presença dos melhores cavaleiros do país, assim como Doda Miranda, que, além de também medalhista Pan-Americano, tem duas medalhas olímpicas em seu vitorioso currículo e foi o vencedor do Grande Prêmio Internacional do Rio em 2022. Também com participações em Jogos Olímpicos, José Roberto Reynoso Fernandez e Paulo Stewart confirmaram presença no concurso, que ainda terá nas pistas outras “estrelas” da Sociedade Hípica Brasileira, como Rodrigo Lima, Thiago Mattos, Stephanie Macieira e Tiago Mesquita, entre outros destaques do hipismo brasileiro.

Doda Miranda, um dos destaques da competição

O Grande Prêmio Internacional Vinci Partners, no sábado, dia 25, será a última etapa do ranking brasileiro de salto 2023 e também a última etapa da liga sul-americana que vai classificar duas vagas para a final da Copa do Mundo de Hipismo, que acontecerá em Riad (Arábia Saudita), em abril de 2024. O encerramento do evento, no domingo, dia 26, se dará com o Grande Prêmio 85º Aniversário SHB, que vai premiar o vencedor com o Troféu Roberto Marinho.

Cerca de 200 cavaleiros e 350 animais já estão inscritos na competição, que vai distribuir mais de R$ 730 mil em premiações, como conta o presidente da SHB, Antônio Luís Ferreira de Mello:

“Esse concurso vai fechar o ano da Sociedade Hípica Brasileira com chave de ouro. Os melhores cavaleiros do Brasil estarão em nossas pistas durante cinco dias consecutivos. E é importante destacar a adesão de nossos patrocinadores, sem os quais não seria possível oferecer um valor de premiação tão relevante”, destacou Mello.

Além da entrada franca, o público terá acesso a eventos gratuitos. No início da noite de sexta-feira dia 24, a atração após a Prova Santo Antônio será o DJ Daniel Mendes. Na noite de sábado dia 25, após a prova internacional Vinci Partners, o encerramento da programação será com o grupo Light Brotherz, que mistura música com criativas performances em fachos de leds.

