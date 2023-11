Mês da Consciência Negra tem campanha em AL feita só por profissionais pretos

Em homenagem ao mês da Consciência Negra, o estado de Alagoas desenvolveu uma campanha para televisão e redes sociais só com profissionais pretos. A data será celebrada na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro.

A equipe foi composta por mais de 70 pessoas que participaram da criação, direção, coordenação, som, figurinos, maquiagem, fotografia e edição.

“O vídeo tem um simbolismo, vai além somente da inclusão. A proposta é de identificação das pessoas pretas com sua cor, com suas raízes. Serve de reflexão sobre a participação dos negros no mercado de trabalho”, explica o publicitário responsável pela campanha, Luciano Quirino.

Locação onde existiu o Quilombo dos Palmares

O lugar escolhido para as gravações foi a Serra da Barriga. Foi ali, na cidade alagoana de União dos Palmares, que por quase 100 anos existiu o Quilombo dos Palmares, o maior do Brasil, referência na resistência negra contra a escravidão no país.

Ali nasceu também, há 130 anos, Jorge de Lima, importante poeta negro e um dos grandes nomes do modernismo brasileiro, autor dos versos “Aqui é Zumbi, Barriga da África, Serra da minha terra”, do poema sobre a Serra da Barriga declamado no vídeo da campanha

