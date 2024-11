Bússola Cultural: moda periférica com Karol Conká e Tasha&Tracie

Karol Conká e Tasha&Tracie na Semana de Moda Periférica

Onde? Fábrica de Cultura Jardim São Luís. Rua Antônio Ramos Rosa, 651 - Jardim São Luís, São Paulo.

Quando? Dias 26, 27, 28 e 30 de novembro. Terça a quinta, 19h. Sábado, a partir das 16h30.

O Núcleo de Moda da Fábrica de Cultura Jardim São Luís apresenta a 1ª Semana de Moda Periférica. O evento traz, de terça a quinta, palestras e bate-papos sobre moda. Já no sábado, dia 30, encerrando a programação, acontece um desfile de moda, seguido de pocket shows de Karol Conká e Tasha&Tracie. Ao longo de toda a Semana, também acontece a exposição “Qual sua moda?”.

Entrada Gratuita .

Classificação: Livre.

Mais informações.

Orquestra Rockphonic é uma das atrações (Divulgação/Divulgação)

Festival Rockphonic agita domingo na Avenida Paulista

Onde? Casarão da Paulista. Av. Paulista, 1919 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? Dia 24 de novembro. Domingo, 11h.

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo apresenta a primeira edição do Festival Rockphonic. O evento conta com grandes nomes do rock e do pop nacional, como Banda Makna, Egypcio, Bruno Martini, Vitor Kley, Orquestra Rockphonic e participação especial do guitarrista Rafael Baroni. Na ocasião, será montado um palco em frente ao Casarão da Paulista.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Renato Teixeira é responsável por sucessos como "Tocando em Frente" (Divulgação/Divulgação)

Renato Teixeira encerra 36º Festival da Viola em Campos do Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Dia 23 de novembro. Sábado, 19h.

O Museu Felícia Leirner apresenta o 36º Festival da Viola José Corrêa Cintra. Ao longo dos dias 21, 22 e 23, a atividade propõe um mergulho na tradição da viola caipira. O destaque fica por conta do encerramento, com a apresentação de Renato Teixeira, conhecido por canções como "Romaria", "Tocando em Frente", "Dadá Maria", entre outras.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Troca de figurinhas é uma das atividades no Museu do Futebol (Divulgação/Divulgação)

Oficina de bolas e troca de figurinhas no Museu do Futebol

Onde? Museu do Futebol. Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, São Paulo

Quando? Dia 23 de novembro. Troca de Figurinhas: Sábado, das 9h às 14h. Oficina: Sábado, às 14h.

Uma boa pedida para o final de semana é curtir as atividades do Museu do Futebol. Neste sábado, o espaço promove além de espaço para a troca de figurinhas, uma oficina para confecção de bolas artesanais, improvisando com materiais recicláveis e itens facilmente encontrados em casa.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações: Oficina e Troca de Figurinhas .

Imagem do espetáculo “Bichos do Brasil”, com Pia Fraus (Renan Perobelli/Divulgação)

Fauna e flora inspiram atividades para crianças no MIS

Onde? Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo.

Quando? Dia 24 de novembro. Domingo, das 10h às 17h.

Neste domingo, o MIS promove a sua tradicional Maratona Infantil com o tema “Natureza”. Oficinas de tinta, massa de modelar e colagem, além da confecção de um boneco ecológico fazem as crianças colocarem a mão na massa. Atividades lúdicas como exposição, intervenções circenses e apresentação de “Bichos do Brasil”, da Pia Fraus, completam a programação.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Compositor Beethoven é personagem de “O Mundo de Ludovico” (Divulgação/Divulgação)

Beethoven inspira espetáculo lúdico na Sala São Paulo

Onde? Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo.

Quando? Dia 23 de novembro. Sábado, 11h.

Vencedora do Prêmio Governador do Estado para as Artes, a TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer) realiza um concerto da série Aprendiz de Maestro, iniciativa da série Música pela Cura. Em “O Mundo de Ludovico”, composições de Beethoven são embaladas pela história de Elise, que, para inspirar o compositor, parte em uma aventura dentro da própria cabeça do músico.

R$ 30 (meia) a R$ 100 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Cena do espetáculo espetáculo “A Vaca Virou Rádio” (Divulgação/Divulgação)

Conservatório de Tatuí apresenta peça sobre o rádio

Onde? Teatro Procópio Ferreira. Rua São Bento, 415, Centro, Tatuí.

Quando? Dia 24 de novembro. Domingo, 18h.

A Cia de Teatro do Conservatório de Tatuí faz única apresentação do espetáculo “A Vaca Virou Rádio”. Ambientada entre as décadas de 1940 e 1950, a peça conta a história de uma família que migra do interior para a capital em busca de oportunidades, e lá conhece o rádio. Entretanto, as frequências de transmissão são invadidas, oferecendo uma versão alternativa dos acontecimentos.

Entrada gratuita (necessário reservar online).

Classificação: 14 anos.

Mais informações.

O trio Amazing Tenors canta Andrea Bocelli (Divulgação/Divulgação)

Canções de Andrea Bocelli na voz de tenores em Araras

Onde? Teatro Estadual de Araras. Av. Dona Renata, 4901 - Centro, Araras.

Quando? Dia 28 de novembro. Quinta-feira, 20h.

O trio Amazing Tenors apresenta grandes sucessos do italiano Andrea Bocelli, como “Vivo Per Lei” e “Con Te Partirò”, acompanhados de orquestra. Os tenores ainda apresentam clássicos da música italiana, como “Canto della Terra”, “Granada” e “Cinema Paradiso”.

De R$ 65 (meia) a R$ 160 (inteira) .

Classificação: Livre.

Mais informações.

Concerto da Camerata de Violões de Santos (Robs Borges/Divulgação)

Camerata de Violões do Guri de Santos faz duas apresentações

Onde? Pinacoteca Benedito Calixto. Av. Bartolomeu Gusmão, 15 – Boqueirão, Santos. Teatro Rosinha Mastrângelo. Av. Sen. Pinheiro Machado, 48 – Vila Matias, Santos.

Quando? Dias 23 e 24 de novembro. Sábado, 17h, e domingo, 11h.

A Camerata de Violões do Guri de Santos faz duas apresentações neste final de semana, em Santos: no sábado, na Pinacoteca Benedito Calixto, e no domingo, no Teatro Rosinha Mastrângelo. No repertório, estão clássicos brasileiros, como “Chora Coração”, de Tom Jobim, “Carinhoso”, de Pixinguinha, e “A Bela e a Fera”, de Edu Lobo e Chico Buarque.

DJ Sonora é destaque na programação das Fábricas de Cultura (Divulgação/Divulgação)

DJ Sonora se apresenta na Fábrica de Cultura Brasilândia

Onde? Fábrica de Cultura Brasilândia. R. Joaquim Pimentel, 200 - Brasilândia, São Paulo.

Quando? Dia 23 de novembro. Sábado, das 10h às 17h.

A Fábrica de Cultura Brasilândia apresenta set do DJ Sonora. Integrante do grupo de Hip Hop Ponto 40, DJ Sonora atua na cena do movimento desde 1989. O setlist deve reunir rap, trap e funk, valorizando as expressões musicais da periferia.

