Bússola Cultural: exposição no MIS homenageia Frida Kahlo

Frida Kahlo é tema de exposição fotográfica no MIS

Onde? Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158 - Jardim Europa, São Paulo - SP.

Quando? De 2 a 27 de outubro. Terças a sextas, 10h às 19h; sábados, 10h às 20h; domingos e feriados, 10h às 18h.

70 anos após a morte da pintora mexicana Frida Kahlo, o Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe a exposição “Frida, uma visão singular de beleza e dor”. Com curadoria de João Kulcsár, a mostra reúne 18 imagens de autoria da fotógrafa alemã Julia Fullerton-Baten. Para produzir as fotografias, Julia visitou lugares emblemáticos na vida de Frida Kahlo e contou com o apoio de figurinista e produtores locais, além de modelos.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Nova edição da Feira de Artes Gráficas MAB Margens, na marquise do Museu Afro Brasil (Gabriel Souza Cruz/Divulgação)

Feira das Artes Gráficas no Parque Ibirapuera

Onde? Museu Afro Brasil. Parque Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 10, São Paulo - SP.

Quando? Dia 28 de setembro, das 10h às 17h.



O Museu Afro Brasil promove, em sua marquise, a 6ª edição da MAB MARGENS – Feira de Artes Gráficas. Diversos expositores, que trabalham com diversos estilos, técnicas e formatos de artes gráficas, estarão expondo na feira gravuras, serigrafias, colagens, publicações independentes e ilustrações. No mesmo dia, o Museu Afro Brasil também tem entrada gratuita.

Museu do Café em Santos recebe feira com produtos relacionados ao café (Divulgação/Divulgação)

Feira celebra o Dia Internacional do Café, em Santos

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 - Centro, Santos - SP.

Quando? 28 de setembro, das 10h às 19h.

O Museu do Café, em Santos, promove a 7ª edição do Mercado Coffee. Em comemoração ao Dia Internacional do Café, celebrado em 1º de outubro, é realizada uma feira com exposição de cafés e produtos relacionados, como souvenirs, bijuterias e artesanato, além de degustações, apresentações artísticas e oficinas para adultos e para crianças.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Evento une duas linguagens culturais: a literatura e a gastronomia (Divulgação/Divulgação)

Evento une livro de Gabriel García Márquez e degustação

Onde? Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Santana, São Paulo - SP.

Quando? 29 de setembro, às 15h.

A partir do debate sobre o livro "Amor e outros Demônios", de Gabriel García Márquez, a Oficina Viagem Gastronômica discute a obra do escritor colombiano. O livro, publicado em 1994, fala sobre as influências culturais africanas e sobre os preconceitos e repressões religiosas da colonização espanhola. Ao longo da atividade, os participantes podem degustar caldo de mandioca, suco de tamarindo e doces almojábanas.

Mundo fantástico da saga O Senhor dos Anéis é inspiração para rodada de RPG na biblioteca (Divulgação/Divulgação)

RPG à lá “O Senhor dos Anéis”

Onde? Fábrica de Cultura de Diadema - Biblioteca. Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135 - Centro - Diadema - SP.

Quando? Dia 1º de outubro, às 14h.

A atividade “Masmorra na Biblioteca” se inspira no livro “O Senhor dos Anéis”, de J. R. R. Tolkien, para um jogo de RPG (Role-playing game), no qual os participantes interpretam personagens e criam narrativas coletivamente. O nível da atividade é para iniciantes.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Gilson de Barros estrela peça que encerra trilogia inspirada em livro de Guimarães Rosa (Renato Mangolin/Divulgação)

‘Grande Sertão: Veredas’ estreia última parte de trilogia

Onde? Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista.

Quando? De 04 a 27 de outubro de 2024. Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h.

O Teatro Sérgio Cardoso é palco da estreia da peça "O Julgamento de Zé Bebelo", dirigida por Amir Haddad e estrelada por Gilson de Barros. O espetáculo é um recorte do livro Grande Sertão: Veredas, escrito por João Guimarães Rosa, ambientado na transição entre a República Velha (1889-1930) e o Governo Provisório e Constitucional de Vargas (1930-1937). A peça conclui a Trilogia Grande Sertão: Veredas, que teve início em 2020, com "Riobaldo", e teve continuidade com "O Diabo na Rua, No Meio do Redemunho", em 2022.

R$ 30,00 (meia entrada) e R$ 60,00 .

Classificação: 16 anos.

Banda mistura brincadeiras, palhaçaria, música e libras (Divulgação/Divulgação)

Show com libras e brincadeiras agita Campos do Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista - Campos do Jordão/SP.

Quando? 28 de setembro, às 11h.

Integrando a programação da 18ª Primavera dos Museus, o Museu Felícia Leirner recebe o show infantil “Baruiada – Um show Baruiento”. A banda interpreta clássicas canções populares brasileiras, além de composições autorais, misturadas com brincadeiras e palhaçadas. Além disso, o grupo incorpora a linguagem de libras dentro do espetáculo, como parte estruturante do show, e não apenas como instrumento de tradução e acessibilidade.

Espetáculo inédito “Grão da Voz” percorre cinco décadas de música (Íris Zanetti/Divulgação)

Referência do canto lírico no Theatro São Pedro

Onde? Theatro São Pedro. Rua Barra Funda, 171, São Paulo - SP.

Quando? 04 e 11 de outubro, 20h; 06 e 13 de outubro, às 17h.

O espetáculo operístico inédito “Grão da Voz” apresenta o sopranista Bruno de Sá, da Orquestra e da Academia de Ópera do Theatro São Pedro, uma das maiores vozes da cena do coro lírico internacional. Sob criação e direção cênica de Ligiana Costa e direção musical de André Dos Santos, o espetáculo é uma colagem de árias, lieders, canções e grupos, que percorrem cinco séculos de música e são entoadas em cinco línguas. As apresentações contam com a participação da Orquestra e da Academia de Ópera do Theatro São Pedro.

Ingressos: R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira).

Classificação: 12 anos.

Mais informações.

Última chance de conhecer a exposição no Museu Índia Vanuíre (Divulgação/Divulgação)

Últimos dias: artesanatos de povos indígenas em Tupã

Onde? Museu Índia Vanuíre. Rua Coroados, 521 – Tupã/SP.

Quando? Até 31 de setembro. Terça a domingo, das 9h às 18h (Quinta até às 20h).

A exposição temporária “A Arte e o Saber Ancestral dos Artesanatos Indígenas do Oeste Paulista” reúne artesanatos dos povos indígenas das terras Vanuíre, Icatu e Araribá. A atividade expõe objetos dos povos Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa, refletindo as diferentes identidades, culturas e tradições desses povos.

Apresentações do Conservatório de Tatuí valorizam o talento dos estudantes (Divulgação/Divulgação)

Estudantes do Conservatório de Tatuí participam de recital

Onde? Museu Histórico Paulo Setúbal. Praça Martinho Guedes - Centro, Tatuí - SP.

Quando? Dia 1º de outubro, 16h. Dia 3 de outubro, 14h.

O Conservatório de Tatuí apresenta o Recital dos Estudantes. No dia 1º, apresentam-se alunos de Canto Lírico e Piano Colaborativo. Já no dia 3, é a vez dos alunos de Canto Lírico e Artes Cênicas. Além de contribuir para a formação dos jovens, o evento tem como intuito valorizar o talento dos estudantes.

Entrada gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações: dia 1º e dia 3 .

