Bússola Cultural: ferrovias são tema da 5ª edição da Jornada do Patrimônio de São Paulo

Onde? Diversas atividades em 40 municípios do estado.

Quando? Entre os dias 2 e 4 de agosto.

Abrindo as comemorações do Dia do Patrimônio Histórico, celebrado em 17 de agosto, vem aí a 5ª edição da Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo.

Com o tema “Ferrovias”, o evento promove atividades, entre exposições, cursos e apresentações gratuitas, em 40 municípios.

Neste ano, o evento leva programação artística para espaços históricos, uma vez que a antiga malha ferroviária representa não apenas um meio de transporte, mas um motor de desenvolvimento econômico, social e cultural.

Gratuito.

Detalhes da programação em www.cultura.sp.gov.br .

Programação completa será divulgada em breve. (Amigos da Arte/Divulgação)

Revelando SP em Presidente Prudente

Onde? Centro de Eventos IBC, na Rua Orlando Ulian, nº 153, - Vila Furquim, Presidente Prudente.

Quando? Entre os dias 9 e 11 de agosto.

O Revelando SP, maior festival da valorização da cultura tradicional paulista, chega a Presidente Prudente com dois grandes nomes da música já confirmados: Sérgio Reis e Diego & Victor Hugo.

A programação completa do Revelando SP, com todos os shows e todos os participantes da culinária, artesanato e manifestações tradicionais de cultura, será divulgada em breve.

Entrada gratuita.

Fábricas de Cultura promovem a 1ª edição do Mit Fest, com show de Bruna Black. ( Divulgação/Divulgação)

Circuito de shows

Onde? Fábricas de Cultura Diadema, na Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro; e Vila Nova Cachoeirinha, na R. Franklin do Amaral, 1575.

Quando? 7 e 8 de agosto.

As Fábricas de Cultura promovem a 1ª edição do Mit Fest, voltado à indústria da música, inovação e tecnologia.

Entre a programação, diversas oficinas e apresentações, como o grupo feminino Funmilayo Afrobeat Orquestra, que faz um show voltado às cantoras e compositoras negras; e da compositora Bruna Black, que cantará um repertório inspirado por referências como Itamar Assumpção e Liniker.

Gratuito.

Fique por dentro de tudo pelo site .

Orquestra Jovem do Estado se apresenta com obras de Heitor Villa-Lobos, Flo Menezes e Johannes Brahms. (Divulgação/Divulgação)

Villa-Lobos, Menezes e Brahms na Sala São Paulo

Onde? Sala São Paulo, na Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo,

Quando? 11 de agosto, às 16h.

A Orquestra Jovem do Estado se apresenta com obras de Heitor Villa-Lobos, Flo Menezes e Johannes Brahms.

Para democratizar o acesso ao público, o concerto será também transmitido ao vivo gratuitamente pelo canal de YouTube da EMESP Tom Jobim, em: www.youtube.com/tjemesp.

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), disponíveis no link .

“Dinossauros do Brasil” será no dia 5 de agosto. (Divulgação/Divulgação)

Teatro para crianças

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? A partir de 4 de agosto.

O Teatro Sérgio Cardoso, por meio do projeto Palco Semente Sabesp, anunciou mais uma temporada de espetáculos gratuitos, agora até setembro. Ao todo, são 30 atrações para crianças, que incluem apresentações musicais, teatrais e muito mais.

Em agosto, o projeto apresentará espetáculos como “Planeta Oca” (4), “Dinossauros do Brasil” (5), “Momo e o Senhor do Tempo” (11), “Elagalinha” (18), “O Diário de Mika” (19), “Simão e os Protetores das Florestas” (25) e “O Menino Maluquinho” (26).

Gratuito, com retirada de ingresso na bilheteria uma hora antes dos espetáculos.

A entrada para o Museu será gratuita nos fins de semana até 31 de agosto. (Reprodução/Reprodução)

Feira “Luz Criativa”

Onde? Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Língua, s/nº - Luz, São Paulo.

Quando? 3 de agosto, das 10h às 17h.

Uma feira com moda, gastronomia, música e artesanato é a principal atração de agosto do Museu.

Cerca de 30 expositores, das áreas da moda e da gastronomia, estarão espalhados pelo espaço vendendo roupas e acessórios, além de comidas saborosas. O Samba da Bênção Paraty e o DJ Meu Caro Vinho garantem a música.

A entrada para o Museu será gratuita nos fins de semana até 31 de agosto.

Entrada gratuita.

Mais informações no link .

Fabiana Cozza é uma das referências atuais do samba. (Divulgação/Divulgação)

Circuito do Samba

Onde? Fábricas de Cultura Osasco, na Rua Santa Rita, s/nº; Diadema, na Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro; e Jardim São Luís, na Rua Antônio Ramos Rosa, 651.

Quando? 2, 3 e 16 de agosto.

A cantora Fabiana Cozza, uma das referências atuais do samba, leva o show “Dos santos” para três unidades das Fábricas de Cultura. Os shows acontecem, respectivamente, às 19h30, 16h e 20h.

As músicas representam uma homenagem às religiões de matrizes africanas, como uma extensão voz-corpo filosófica.

Gratuito.

A atividade é inspirada nas congadas. (Reprodução/Divulgação)

Construindo um estandarte em família

Onde? Casa Mário de Andrade, na Rua Lopes Chaves, 546 - Barra Funda, São Paulo.

Quando? 4 de agosto, das 14h às 16h.

A atividade é inspirada nas congadas — festejo cultural e religioso afro-brasileiro com influências do catolicismo — e convida a todos para a construção de um estandarte abre alas, como de costume deste cortejo.

A atividade abre o mês do folclore no museu e será ministrada pelas educadoras Luana da Silva e Nivea Matias.

Aberta ao público e sem necessidade de inscrição.

Serão disponibilizadas 20 vagas por ordem de chegada.

Curso “Artes visuais e o impacto de novas tecnologias” é ministrado pelo MIS. (Divulgação/Divulgação)

Cursos MIS

Onde? As aulas acontecem online, ao vivo (pelo Zoom).

Quando? 6, 8, 13 e 15 de agosto, das 19h às 21h.

A proposta do curso “Artes visuais e o impacto de novas tecnologias” é fazer um mergulho nas complexas interações entre as novas tecnologias e aspectos selecionados do panorama das artes visuais contemporâneas.

As aulas, promovidas pelo Museu da Imagem e do Som (MIS) e ministradas por Juliana Ferrari Guide, fazem uma análise abrangente e detalhada das maneiras pelas quais as tecnologias emergentes têm impactado e moldado a produção artística, a recepção do público e até mesmo as próprias definições do que constitui arte visual nos dias de hoje.

Vagas: 64.

Público: a partir de 16 anos.

R$140, no link

Grafismo corporal indígena é a linguagem ancestral dos povos originários. (Divulgação/Divulgação)

Grafismo corporal

Onde? Casa das Rosas, na Av. Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? 4 de agosto, das 14h às 17h.

Nesta vivência, a artista visual Alexandra Tupi Krenak compartilhará conhecimentos sobre os grafismos corporais.

Grafismo corporal indígena é a linguagem ancestral dos povos originários que denomina o estado de espírito de cada um, cosmologia/cosmogonia.

Gratuito.

Os lugares são limitados e haverá distribuição de senhas com uma hora de antecedência até o esgotamento dos lugares disponíveis.

