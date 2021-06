BÚSSOLA CULTURAL: Assista Pato Fu, OSGEMEOS e Tolstoi

Pato Fu pra ver de casa

A dupla mineira do Patu Fu, Fernanda Takai e John Ulhoa, se apresenta em show especial para a plataforma #CulturaEmCasa com um repertório totalmente intimista. A banda, que completa 30 anos em 2022, celebra sua discografia ao longo deste ano. Na live, Fernanda e John tocarão ao menos uma canção de cada álbum autoral e prometem surpresa para os fãs.

Sábado, 12 de junho, 21h30, na plataforma #CulturaEmCasa

OSGÊMEOS em ritmo de Hip Hop

Sucesso de público e crítica, a exposição Segredos, realizada pelos artistas OSGEMEOS, Gustavo e Otávio Pandolvo, acaba de ganhar versão audiovisual. A Pinacoteca de São Paulo apresenta a série inédita, de mesmo nome da exposição, que aborda a origem, essência e perspectivas do hip hop nacional. A produção conta com quatro episódios, com 20 minutos cada, e parte da trajetória dos irmãos para mostrar como o hip hop se transformou em uma das manifestações artísticas e culturais mais relevantes do Brasil.

Quintas-feiras, 10, 17, 24 de junho e 1º de julho, às 20h, no YouTube da Pinacoteca

Northon Nascimento presente

A peça Começar Outra Vez faz curta temporada no Teatro Sérgio Cardoso. O espetáculo surgiu da iniciativa do ator Northon Nascimento, transplantado de coração, e sua esposa, Kely, de usar a arte para falar sobre doação de órgãos, tratamento de doenças e o papel da família. Mais de dez anos depois do falecimento do ator, Kely segue com o trabalho. Na obra, o espectador acompanha as dificuldades no dia a dia de um casal por um não conhecer a vontade do outro. Trata da importância do diálogo e do tempo doado.

Até 13 de junho, quinta, sexta a domingo às 20h; ingressos gratuitos

Tolstoi para crianças

Em junho, os Clubes de Leitura e Clubes do Audiolivro da Biblioteca de São Paulo (BSP) e da Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL) trazem obras clássicas e são opções gratuitas e online para quem gosta de literatura. Anna Karenina, de Liev Tolstói, em versão infantojuvenil, está entre os livros selecionados para os debates. Para participar, é necessário fazer inscrição. As vagas são limitadas.

Terça, 29 de junho, das 14h30 às 16h, inscrições a partir das 10h do dia 8 de junho

O amor está no ar

A Orquestra Jovem do Estado volta ao palco da Sala São Paulo e, sob regência de Cláudio Cruz, recebe a pianista Olga Kopylova para homenagear os 130 anos de Serguei Prokofiev. Nascido em 1891 no vilarejo de Sosnovka, atual Krasne, na Ucrânia, Prokofiev compôs o balé Romeu e Julieta, as óperas O amor das três laranjas e Guerra e paz, entre outras obras-primas. Além disso, tornou-se mestre em um gênero que estava nascendo em seu tempo: a trilha sonora para cinema.

Sábado, 12 de junho, 20h30, Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, 16; Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada); ao vivo e gratuito também online

Bate-papo com Lázaro Ramos

No programa Roteiros & Roteiristas do Museu da Imagem e do Som (MIS), Luísa Guanabara, roteirista e professora dos cursos de roteiro do MIS, recebe o cineasta e ator Lázaro Ramos e o roteirista e redator publicitário Lusa Silvestre para um bate-papo sobre o filme Medida Provisória (2020), adaptado da peça “Namíbia, não!” de Aldri Anunciação. A trama discorre sobre uma nova lei do governo federal que manda deportar todos os brasileiros de "melanina acentuada" para o continente africano. Estreia de Lázaro Ramos na direção.

Sexta-feira, 11 de junho, 20h, ao vivo, Canal MIS

É sopa

O Museu da Imigração apresenta a oficina “Temperos do Mundo”, que vai ensinar uma receita típica do México. Antonieta Lopez, representante da comunidade mexicana da concorrida Festa do Imigrante da instituição, apresentará o passo a passo para o preparo da sopa de tortilla. O evento acontece presencialmente e também em uma live no Instagram. Os interessados em participar do evento presencial devem se inscrever antecipadamente no site. Vagas limitadas.

Sábado, 12 de junho, 11h, Museu da Imigração, Rua Visconde de Parnaíba, 1316, Inscrições no site do museu

Dias de refúgio

O Memorial da América Latina recebe a exposição Quem conta essa história: jornalistas refugiados ou refugiados jornalistas? Composta por fotos, textos e recursos audiovisuais produzidos pela Folha de S.Paulo e pelo ACNUR (agência para refugiados da ONU), a mostra relata os motivos do deslocamento forçado, a trajetória e o processo de integração de quatro jornalistas. Carlos, Claudine, Kamil e Victorios, que tiveram que deixar, respectivamente, a Venezuela, República Democrática do Congo, Turquia e Síria, em busca de proteção internacional no Brasil.

De 10 de junho a 31 de agosto, de segunda a sábado, das 12h às 16h, Espaço Gabo, Praça da Sombra, av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda; grátis

Marina, inédita

O MIS apresenta o documentário Uma garota chamada Marina (direção Candé Salles, Brasil, 68 min, 2019, 12 anos), que retrata a trajetória musical da cantora e compositora Marina Lima. O filme inclui imagens inéditas do acervo privado da artista, que tem mais de 40 anos de carreira, além de registros de ensaios, gravações e shows. Às 18h do sábado, acontece bate-papo ao vivo com a própria Marina Lima e André Fischer (diretor Mix Brasil), com mediação de Giuliana Monteiro (roteirista e diretora).

Filme: 10 a 12 de junho; inscrições necessárias

Conversa com Marina: sábado, 12, às 18h, ao vivo

Aves da Serra Gosta de pássaros e fotografia? Então não perca a exposição virtual “Aves da Serra da Mantiqueira” exibida pelo Museu Felícia Leirner, de Campos do Jordão. A mostra apresenta ao público um pouco sobre as aves regionais e suas principais características, com objetivo de despertar um olhar mais atento para a avifauna da região, composta por formações vegetais pertencentes a Mata Atlântica.

Virtual no site do museu

