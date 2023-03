Bússola & Cia: Viveo consegue R$ 200 mi em financiamento

A Viveo (VVEO3) assinou um contrato de financiamento com a International Finance Corporation (IFC) no valor de R$ 200 milhões com taxa de CDI+1,60% e prazo até outubro de 2029, parte já recebida. A IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a maior organização global de desenvolvimento voltada para o setor privado em mercados emergentes. Os recursos obtidos serão investidos pela Viveo na continuidade da sua expansão orgânica e inorgânica, além de reforçar o capital de giro da companhia e das empresas que fazem parte do ecossistema.

Mais saúde

O Credcesta lançou pacote de benefícios para seus clientes em todo o Brasil. Quem usar o produto poderá contar gratuitamente com seguro de vida, assistência funeral e obter descontos em farmácias através do cartão Saúde TEM, programa de saúde preventiva. Mais de 500 mil aposentados públicos e privados já utilizam os benefícios. Os servidores públicos também poderão realizar consultas médicas e odontológicas, além de exames, nas melhores clínicas e laboratórios credenciados.

Recorde

Mesmo com economia enfrentando incertezas sobre juros, inflação e com o mercado de capitais diminuindo 11% em 2022, a Oliveira Trust (OT) – plataforma financeira digital referência em soluções para administração de fundos e serviços fiduciários – bateu novos recordes financeiros e registrou receita bruta de R$ 241,6 milhões em 2022, aumento de 23% frente a 2021.

Novo cartão

A Bybit, exchange de criptomoedas lançou o Bybit Card, cartão de débito da rede Mastercard em parceria com a Moorwand. O meio de pagamento, disponível neste primeiro momento para clientes em países na Europa e no Reino Unido que concluíram os procedimentos KYC e AML necessários, permitirá que os usuários saiam da criptografia para o mundo fiduciário para fazer compras ou retirar dinheiro de caixas eletrônicos. A empresa estuda trazer a novidade para o Brasil.

Parceria

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, registrou 33,9% de crescimento em Santa Catarina com seus produtos de Vida, Previdência e Ramos Elementares (que inclui seguros patrimoniais e de responsabilidade civil profissional), comparando 2022 com 2021. Com faturamento acima dos R$ 11 milhões no período nesses segmentos e mais de 207 mil clientes na região, a companhia tem investido em parceria com as cooperativas catarinenses.

FAS

Felipe Bastos ingressou como novo sócio do FAS Advogados para reforçar a atuação estratégica no setor Seguros e Resseguros. Ele também ampliará a especialidade do escritório em processos judiciais complexos, procedimentos arbitrais, mediações e negociações domésticas e internacionais. Com 23 anos de experiência profissional, Bastos assessora empresas nacionais e estrangeiras nas áreas consultiva e contenciosa.

Formação

Instituto C&A, pilar social da C&A no Brasil, abre inscrições para que marcas de moda do Centro-Oeste e Norte do País participem do Meu Primeiro Corre na Moda. No programa, marcas que tenham interesse e disponibilidade, recebem um jovem profissional estudante de moda, sem experiência prévia, para atuar no período de 4 meses. Nesta experiência, o Instituto C&A custeia a bolsa profissional do estudante no valor de R$ 1.300 e o auxílio-alimentação de R$ 25,00, enquanto a marca deverá se comprometer a custear o valor do transporte. Os requisitos: possuir CNPJ há, no mínimo, um ano; produzir moda autoral das regiões de Norte ou Centro-Oeste; possuir espaço físico exclusivo pra marca. As inscrições acontecem entre os dias 6 e 23 de março, no site do Instituto C&A.

Devolução

A Genius ReturnsV registrou mais de R$10 milhões em mercadorias devolvidas em 2022, com destaque para o segmento de moda que teve 15% do índice de devoluções, seguido por calçados (12%) e de acessórios (10%). A plataforma também registrou crescimento de 340%, o que ilustra a importância dessa estratégia para ambos os lados do processo de compras online. Além disso, gerou retenção de mais de R$ 2 milhões em trocas e devoluções para os mais de 50 e-commerces parceiros.

Health Tech

A Funcional Health Tech ampliou seu Conselho Consultivo com a chegada de Bruno Machado, Bruna Mostacatto e Lucas Menezes, que se juntam ao fundador e à CEO ativa, Fábio João Hansen e Cristiane Giordano, respectivamente. A nova composição visa garantir maior complementaridade de competências e de visões ao Conselho, que tem como principal objetivo contribuir com a estratégia e crescimento da companhia, projetado em 21% para 2023.

Social Engagement

O Brasil sediará, pela primeira vez, o Social Engagement Summit. O evento gratuito e promovido pela Points of Light, organização internacional de voluntariado, em parceria com o Atados, ecossistema de mobilização social que conecta ONGs, voluntários e empresas, será realizado no dia 15 de março, às 9h30 no Teatro Porto Seguro, em São Paulo (SP). As inscrições podem ser feitas neste link.

Segurança universitária

A Gocil realizou o patrocínio master do festival Vem Pra UCS, para recepcionar os discentes e calouros no ano letivo. Organizado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), o evento foi realizado no último final de semana, e reuniu mais de 5 mil pessoas entre estudantes e comunidades próximas aos campi da instituição. O festival em Bento Gonçalves e Caxias do Sul (RS), contou com apresentações de bandas de reggae, Maskavo e CalmaMente; de rock, com Magnata Joe; do cantor Wladi Costa, e concerto da Bossa Nova no Rio Grande do Sul e da UCS Orquestra junto ao solista Pedrinho Figueiredo.

Mais concorrência

Geofusion lançou ferramenta que prevê vendas e facilita escolha de ponto comercial. A ferramenta Calculadora de Previsão de Vendas promete ser uma grande aliada dos tomadores de decisão que desejam analisar o potencial e a viabilidade de abertura de novas lojas. O processo é feito de maneira personalizada para atender aos objetivos de negócio de cada cliente.

Encontro

Foi dada a largada para os Encontros de Líderes da Inovação 2023, programa do Órbi for Corporates que promove mensalmente conexões e encontros para a promoção do networking entre as empresas da rede Órbi Conecta e a construção de inteligência coletiva sobre inovação e transformação digital. O Pitch Day por vertical de mercado aproxima grandes empresas e startups do mesmo setor. A programação prevista para 2023 é: 16/03 - Seguros, 13/04 - Construção, 25/05 - Energia, 6/07 - Saúde, 17/08 - Logística, 5/10 - Educação.

Energia barata

A Metha Energia está chegando ao Mato Grosso, oferecendo até 12% de desconto na conta de luz para os 141 municípios do estado. Por meio da geração distribuída, além de economia na fatura de energia, as pessoas passam a ter acesso facilitado à energia limpa.

Mineiro na Paulista

A Framework Digital, de Belo Horizonte, lança no final de março a sua nova sede, localizada em São Paulo. Com o objetivo de explorar as vantagens oferecidas pela Capital, o novo espaço estará fixado na Avenida Paulista, no bairro da Bela Vista, e surge para simbolizar o próximo passo de crescimento da corporação, ajudando a estabelecer novas parcerias e aumentar a presença não apenas no mercado latino-americano, mas também em âmbito global

Ao vivo

Tatiana Sister, sócia da área de Contratos Comerciais e Franquias do BMA Advogados, participará no dia 22 de março do Pós-IFA (International Franchise Association), evento organizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), em São Paulo, para debater os principais temas jurídicos abordados na Convenção que ocorreu entre os dias 21 de fevereiro e dois de março, em Las Vegas (EUA). O evento terá transmissão ao vivo.

