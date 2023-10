Unidos em iniciativa inédita, esporte e educação podem beneficiar até 10 mil jovens brasileiros

Esporte e educação são destaque no planejamento de ações de impacto social de grande sucesso. A união de ambos pode impulsionar a transformação de comunidades com alto índice de vulnerabilidade social. Com isso em mente, a Demà Jovem by Renapsi formou uma parceria inédita com o Olympism 365 – iniciativa do Comitê Olímpico Internacional (COI) – e pretende incorporar os valores do espírito olímpico no dia a dia da capacitação de jovens aprendizes.

A expectativa é, em 12 meses, impactar cerca de 10 mil jovens – com idades entre 14 e 24 anos – em polos distribuídos nos estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Em parceria com o Olympism 365, a Demà Jovem by Renapsi vai incorporar novas metodologias de ensino aos módulos do Programa de Aprendizagem. Serão doze aulas, com momentos de teoria e prática, distribuídas no decorrer de 1 ano.

“Encontramos nesta iniciativa do COI a inspiração para seguir transformando vidas no Brasil e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Juntos vamos expandir o acesso ao ensino de qualidade, abrir portas para diferentes oportunidades de capacitação e gerar assim emprego e renda a estes jovens.”, afirma Juan Moreno, CEO da Demà Jovem by Renapsi.

Integrando o núcleo “Esporte, Educação e Meios de Vida” do Olympism 365, a empresa vai atuar na promoção de práticas para consolidar o papel transformador do esporte na sociedade.

Uma parceria sinérgica

Referência em aprendizagem no Brasil, a Demà Jovem by Renapsi já impactou positivamente a vida de mais de 250 mil pessoas. Hoje, ela é responsável por três dos maiores programas de aprendizagem do país: Aprendiz do Futuro (GO), Jovem Candango (DF) e Jovem Trabalhador (TO). Do outro lado, o projeto Olympism 365 é uma iniciativa global do COI, voltada para reforçar o papel do esporte como importante viabilizador dos ODSs da ONU. A sinergia entre os dois permitiu uma parceria que torna realidade o desejo de ambas as partes de seguir multiplicando valores singulares.

“Por meio de aulas práticas, palestras inspiradoras, mentoria com ex-atletas experientes e a promoção de atividades físicas e esportivas desenvolvemos o aprendizado, de temas como liderança e amizade até o trabalho em equipe”, destacou Marcelo Ottoline, Especialista Consultor do Módulo Olympism 365 Demà Jovem by Renapsi.

“É uma filosofia de vida que molda o caráter dos nossos jovens para se tornarem cidadãos mais conscientes e responsáveis. Junto com o Olympism, vamos dar aos nossos aprendizes recursos e orientações que os ajudarão a se tornarem líderes e modelos a serem seguidos em suas comunidades”, Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) propostos pela ONU”, diz Rayane, da Demà Jovem by Renapsi.

