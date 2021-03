Bússola & Cia: Rede privativa para o governo aumenta preço do 5G em R$ 7 bi

5G pode ficar R$ 7 bi mais caro

A exigência do Ministério das Comunicações para que as operadoras de telefonia construam uma rede privativa para o governo federal pode aumentar o custo da implantação do 5G no país em até R$ 7 bilhões. O cálculo ainda é preliminar. A proposta foi encaminhada à Anatel e aceita por alguns conselheiros, mas o presidente da agência, Leonardo Euler de Moraes, pediu vistas para analisar. Essa conta pode acabar no bolso do consumidor.

Cresceu rápido

A ideia inicial era que a rede privativa ficasse apenas em Brasília, mas acabou sendo ampliada para todos os 26 estados do país. A Anatel também sinalizou com a opção do stand-alone, ou seja, começar a implantar a tecnologia 5G do zero. Com isso, perdem-se os equipamentos das redes atuais de 4G que poderiam ser usados para implementar as novas frequências mais rapidamente, e com custo menor.

Medo de espionagem

A decisão do governo de exigir a rede privativa é por temer espionagem, principalmente do governo chinês. O país asiático é visto com reserva por setores ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que defendem até mesmo banir a Huawei, empresa que tem a tecnologia mais competitiva hoje no mercado mundial, mas enfrenta resistência dos Estados Unidos em guerra comercial com a China.

Esperando a vacina

A Multiplan, proprietária de BarraShopping, VillageMall e ParkShoppingCampoGrande, acaba de doar 10 mil testes de antígeno para a detecção da Covid-19, entregues à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo Movimento União Rio, por meio da gestão do Instituto da Criança. O Movimento já doou mais de 1 milhão de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) à área da saúde, destinados à testagem dos profissionais de saúde que atuam no atendimento a pacientes com Covid e população em geral.

Carrefour sustentável...

O Carrefour quer ter 100% das embalagens de marca própria reformuladas até 2025, tornando-as recicláveis, reutilizáveis ou aptas à compostagem. Por isso, lançou concurso que premia as melhores opções para substituição a bandejas de isopor, filme de PVC e sacos de polietileno usados para colocar frutas, legumes e verduras para pesagem no caixa. Regras no site: https://www.carrefour.com.br/desafio-embalagens .

... e social

Em parceria com o Unicef, o Carrefour ofereceu auxílio à população de Manaus. O Fundo das Nações Unidas para a Infância ratificou a necessidade de kits de higiene para a população ribeirinha e luvas hospitalares para as maternidades públicas locais.

-

Condomínio no app

Maior administradora de condomínios no Brasil, a Lello Condomínios lançou aplicativo para facilitar a gestão condominial. O Lello para Síndicos é a primeira experiência de administração totalmente digital oferecida a usuários. O público-alvo são os três mil clientes que administram condomínios residenciais, comerciais e associações. Foram gastos R$ 2 milhões no desenvolvimento da tecnologia.

Banco Safra lança portal

O oespecialista.com.br é um portal lançado pelo Banco Safra, totalmente aberto e com notícias sobre economia, negócios, investimentos, tecnologia e estilo de vida. O Especialista foi idealizado pensando no pouco tempo que hoje as pessoas possuem para se atualizar, e, por isso, foca nos fatos relevantes.

Apostas no app

Chegou ao Brasil no último dia 28 o aplicativo de apostas esportivas Wanna, criado por Carson Coffman e Jim Bob Morris, dois ex-jogadores profissionais de futebol americano. A proposta oferece liberdade de customização, socialização entre usuários e o garante segurança nas transações.

-

Saúde robótica

O Hospital Santa Catarina chegou à marca de 243 cirurgias realizadas por meio da robótica em 2020 (639 desde o início do programa há 30 meses), sendo 83% feitos por profissionais capacitados pela própria Instituição. Desse total, urologia, ginecologia e cirurgia do aparelho digestivo foram as especialidades que mais se beneficiaram da tecnologia.

Novos executivos

O grupo financeiro Piemonte Holding anunciou a promoção de três funcionários para cargos de diretoria. Nathalie Afonso será diretora de Investimentos, Claudio Cornetti será diretor Jurídico Associado, e Victor Almeida será diretor Associado de Investimentos.

Orla clássica

A Orla Rio começou a construção de uma base que comportará dois quiosques do Clássico. A marca já está presente na orla em outros três pontos, sendo dois na Barra e um no Recreio, e também opera em Grumari, no Pão de Açúcar e em Portugal. A obra, que está prevista para terminar no início do segundo semestre, marcará a chegada do Clássico na zona sul carioca.

