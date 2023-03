Bússola & Cia: Positivo investe em estratégia e inovação

Positivo Tecnologia cria cargo para estratégia

A Positivo Tecnologia alterou sua estrutura organizacional com a criação da vice-presidência de estratégia e inovação, que será responsável por desenvolver e avaliar estratégias de impacto que favoreçam o crescimento e diversificação de negócios. Outra missão da unidade será estimular a agenda de inovação para fortalecer a competitividade e avançar na transformação da Companhia. A Positivo Tecnologia escolheu para a função de vice-presidente de Estratégia e Inovação, Leandro Rosa dos Santos, executivo com mais de 25 anos de experiência no segmento. Ele é graduado em Engenharia Mecânica e especialista em Inteligência Artificial, Qualidade e Produtividade.

Fiscal forte

Entre todos os estados do Nordeste, Alagoas foi o que mais cresceu em Receita Corrente Líquida, entre 2015 e 2022 – num dos mais críticos períodos para a economia do país. No ranking nacional, o estado ocupa a 5ª posição com o crescimento real de 40%. “Saímos do patamar de R$ 6,3 bilhões, aumentando para R$ 13,2 bilhões a receita líquida”, destaca o governador Paulo Dantas, atribuindo a liderança à implementação de governança orçamentária e financeira.

Seguro universal

O mercado segurador aposta em 2023 no seguro de Vida Universal, que combina a proteção securitária com acumulação de recursos. A modalidade foi bastante discutida em evento do setor realizado em fevereiro pela Fenaprevi, na Bahia. Estudo da consultoria EY aponta que, considerando a renda média do brasileiro e o potencial de consumo de seguros de vida por classe social, o Vida Universal pode movimentar até R$ 16 bilhões e atingir cerca de 24 milhões de beneficiários no Brasil.

Proteção natural

Em março, a Natural One e a ONG Américas Amigas promovem atendimentos gratuitos de rastreamento de câncer de mama para mulheres em situação de vulnerabilidade social na região metropolitana de São Paulo. A ação terá início no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e vai até o dia 12 do mesmo mês, no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo, e de 15 a 19 de março em Carapicuíba.

Educação sólida

O Alicerce Educação, em conjunto com a InterCement Brasil, criou um projeto para desenvolver a base educacional e profissional de mulheres que trabalham na indústria de construção. Atualmente, o projeto atende 60 mulheres na sede da InterCement Brasil em Campo Formoso (BA) e oferece às colaboradoras aulas presenciais de reforço das disciplinas de leitura, escrita, matemática, mas também de conteúdos alinhados às suas funções de operadoras que contemplam noções básicas de mecânica, elétrica, lubrificação e solda.

Pagamento

A Kamino investiu R$ 4 milhões em plataforma de planejamento financeiro, gestão e execução de pagamentos, com o objetivo de facilitar a rotina dos departamentos financeiros. A promessa é economia de 200 horas por mês para cada cliente, o equivalente a 25 dias úteis com jornada de oito horas, considerando todas as tarefas que a plataforma consegue otimizar e simplificar. O novo software é 100% automatizado e integrado com os principais bancos e com a própria conta e cartão Kamino, permitindo pagamentos em escala em segundos.

Private equity

A nova edição da pesquisa da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) constatou crescente interesse das empresas em investir em Corporate Venture Capital (CVC). Entre as 41 companhias que participaram do estudo, 83% têm essas iniciativas. Em 2022, 13 empresas listadas na bolsa de valores lançaram suas iniciativas para financiar empresas em estágios iniciais, ante 8 em 2021. No total, houve comprometimento de R$ 3,04 bilhões em capital nesses programas ano passado. O levantamento também contou com o apoio da EloGroup, Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral (FDC), Wayra Brasil, Vivo Ventures, Global Corporate Venturing (GCV) e ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos).

Gente 1

A Avery Dennison anunciou alterações organizacionais em seu departamento de Marketing e Vendas da América Latina. Entre os executivos, que já faziam parte da companhia, estão Flavio Marqués, novo Diretor de Marketing e Vendas para a América Latina, e Vinícius Altran, novo Gerente Nacional Comercial da companhia no Brasil.

Gente 2

A Ourolux acaba de anunciar a nomeação de Fabio Claumann para a Diretor Comercial da companhia. O executivo chega à empresa com o propósito de fortalecer as estratégias de vendas e gerar novas oportunidades de negócios para a marca. Claumann pretende atingir a máxima rentabilidade dos negócios da companhia, contribuindo com o objetivo da empresa de dobrar de tamanho em quatro anos.

Gente 3

A Auddas acaba de anunciar Julian Tonioli, sócio fundador, como CEO da empresa. Ele terá um papel cada vez mais voltado à estratégia de longo prazo da companhia. A decisão faz parte da estratégia da empresa de focar cada vez mais no desenvolvimento institucional e na ampliação de sua capacidade de entrega.

Gênese

Termina no dia 12 de março as inscrições no Programa Gênese, projeto da Jornada Amazônia para jovens talentos empreendedores, estimulando a pesquisa orientada a produtos e processos de impacto para a Amazônia Legal. Podem participar jovens estudantes, acadêmicos e pesquisadores, maiores de 18 anos, e residentes nos nove estados da região. A inscrição é gratuita e pode ser efetuada no próprio site do projeto

Ajuda

Após a tragédia no Litoral Norte de São Paulo, a plataforma Lalamove está disponibilizando R$ 15 mil reais em cupons de desconto para quem quiser ajudar as vítimas da tragédia. Cada cupom LALADOE tem o valor de R$ 30 para corridas de qualquer ponto da capital paulista destinadas à ONG SP Invisível, que atua no socorro à região. Os descontos seguirão ativos até o dia 15 de março. Além da SP Invisível, a Lalamove também atuou junto à Central Única de Favelas (Cufa) e ao Fundo Social do Governo do Estado de São Paulo, transportando doações arrecadadas pelas três organizações até o Litoral Norte.

RH

A Sólides prepara a nova edição da RH Week, evento online e gratuito que reúne os melhores profissionais do mercado de Recursos Humanos. O encontro acontece entre 14 e 15 de março e irá apresentar as melhores estratégias de engajamento dos colaboradores para aumentar a produtividade e retenção de talentos. A 11ª edição do Sólides RH Week conta com a parceria das Associações Brasileiras de Recursos Humanos do Amazonas (ABRH AM), Espírito Santo (ABRH ES), Maranhão (ABRH MA), Pernambuco (ABRH PE), Rondônia (ABRH RO) e Sergipe (ABRH SE).

Licença médica

A startup 3778 analisou 10 mil atestados médicos que geraram encaminhamento de afastamento para o INSS durante 2021 e 2022: cerca de 78% eram por transtornos mentais. As áreas mais afetadas são as de Saúde, Serviços e Alimentos, somando 85% do total. Para o doutor Bernardo Matosinhos, da 3778, isso é um forte alerta de que o sistema de cuidado com as pessoas, envolvendo maior participação do RH, é mais do que um benefício para as empresas e sim um cuidado necessário.

Desafio do RH

Pesquisa da startup Think Work Lab em parceria com a HRTech global Atlas, que analisou 69 empresas brasileiras nos setores de serviços e indústrias, revelou que 45% das empresas ouvidas planejam expandir seus times em 2023. E esse se torna o principal desafios na agenda dos líderes de RH para este ano.

Foco

O Grupo FCJ anunciou upgrade de sua estrutura organizacional, com foco em M&A e captação de investimentos alternativos. Há um ano à frente da criação da metodologia de anjos da FCJ, Daniel Goes, fica à frente da diretoria de M&A, nova área da companhia com foco na captação de altos investimentos. Ele também deu suporte à implementação da FCJ Invest e, com a consolidação da plataforma de investimento coletivo, passou a comandar a FCJ Capital e o fechamento da captação Series B do grupo.

Perspectivas

A startup 4intelligence promove seminário online para discuitir as perspectivas econômicas e políticas do Brasil para 2023/24. O webinar conta com a presença de experts, como Juan Jensen, Doutor em Teoria Econômica pela USP e Co-founder da 4intelligence, e Humberto Dantas, Doutor em Ciência Política pela USP e Consultor Associado na 4intelligence, e acontecerá no dia 16 de março, a partir das 10 horas. As vagas são limitadas e para garantir a participação evento é necessário preencher o formulário no seguinte link: https://conteudos.4intelligence.ai/pt-br/webinar-conjuntura-economica-e-politica-do-brasil

