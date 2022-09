Bússola & Cia: Pesquisa revela preferências de usuário de fintechs

Por Bússola

No universo de usuários de fintechs, a renda familiar de 31% dos brasileiros é destinada a pagamento de despesas e 25% ao pagamento de dívidas. Poupança e investimentos recebem percentuais idênticos, 22%. Esses são resultados de pesquisa da Teads e Kantar, que mapearam hábitos financeiros e o consumo de tecnologia dos usuários de fintechs. Segundo o estudo, as ferramentas mais usadas na gestão de gastos são: cartões de crédito (78%), contas poupança (69%), transferências e transações on-line (65%), e cartões de crédito digitais (65%). Como extensão desses serviços, a maioria (70%) também declarou estar disposta a assinar cartões de crédito digitais, seguida por investimentos digitais (38%), moedas criptográficas (26%) e empréstimos pessoais digitais (25%). As principais motivações para contratação de serviço digital são agilidade (80%), acessibilidade (57%) e flexibilidade (49%).

Multiplicando o Peixe

A plataforma de relacionamento profissional Peixe 30 alcançou a marca de 300 mil usuários em menos de seis meses. Lançada em maio deste ano, a rede social tem recebido duas mil novas inscrições por dia, em média. Pertencente ao do grupo Ser Educacional, ela permite que o público jovem busque emprego ou recolocação no mercado de trabalho, por meio de vídeos de até 30 segundos, “para venderem seu peixe”.

PAN Tech

Iniciativa do banco PAN, o #oPANehTech já realizou mais de 7 mil cursos, envolvendo cerca de 845 profissionais. Com isso, o banco registrou mais de 90% de satisfação na plataforma educacional e mais de 80% nos rituais de aprendizagem de tecnologia. O efeito se traduz em números: em 2021, o PAN teve média de 1 milhão de Pix/mês, hoje é de 29 milhões. “Reestruturar um setor envolve muito mais do que trazer cursos de qualidade, por isso também focamos em atualizar os times e promover ações de engajamento”, explica Adriano Almeida, cofundador e CCO do Grupo Alura.

Levantamento

A Veloe renovou o patrocínio com o Barueri Volleyball Club para a temporada 2022-23, que começa com o Campeonato Paulista e termina com a Superliga na metade do próximo ano. Com acréscimo: o apoio também chega às categorias de base (sub-17, sub-19 e sub-21). Esse é o segundo ano que a Veloe embarca no projeto idealizado pelo técnico da Seleção Brasileira Feminina, José Roberto Guimarães.

Metavenda

A Yamamura apostou no metaverso para melhorar as vendas de seus produtos de iluminação. A empresa firmou parceria com a startup CodeCoast para disponibilizar produtos em realidade aumentada em sua loja virtual. Nos dois primeiros meses, a empresa aumentou em 30% suas conversões de compras. “Segundo a Future Consumer Index (FC), 44% dos brasileiros já irão realizar todas as suas compras online em 2022. Por isso, contar com a realidade aumentada é proporcionar ao consumidor uma experiência de compra completa”, destaca Marcelo Dóro, CEO da Code Coast.

Sangue latino

A startup argentina Nubimetrics é focada em melhorar o desempenho de vendedores no e-commerce, e aposta no mercado digital brasileiro para se expandir na América Latina. E nos últimos 12 meses a startup cresceu 102% no faturamento, graças ao mercado brasileiro, que já representa fatia maior do que o mercado original da empresa.

Captação

A Betterlife, fabricante de suplementos alimentares, pretende captar investimentos da ordem de R$ 20 milhões. E, para ajudar nesse passo, reforçou o seu time com o especialista em Negócios, Inovação e Startups, Fernando Seabra - que passa a integrar o conselho da Betterlife.

Interconectar

Em sua primeira edição, o Future Hub quer conectar empreendedores às principais tendências do mundo da inovação. O evento acontecerá no dia 5 de outubro, na cidade de São Paulo. Serão 10 horas de imersão em conteúdos exclusivos compartilhados por meio de dinâmicas, painéis e palestras ministrados por nomes conhecidos no mercado.

Protagonistas: elas

A Contabilizei, em parceria com a PrograMaria, realizará a 2º edição do Meetup Elas Protagonizam em Tech no dia 29 de setembro, às 19h, transmitido pelo YouTube. O evento gratuito e ao vivo estará aberto para todas as mulheres interessadas pelos temas “Mais diversidade na tecnologia: por que importa e como alcançar” e “Por onde comecei a minha carreira”. Participam desta edição a head de Design e UX, Beatriz Azevedo, e a gerente de Engenharia, Andreia Gasparin, ambas da Contabilizei. Além disso, o encontro terá a presença da fundadora e CEO da PrograMaria, Iana Chan.

Organização

A Dream Factory Experience é a responsável pela Rio Oil & Gas, maior evento da indústria do petróleo da América Latina, que volta em seu formato presencial, no Boulevard Olímpico, Rio de Janeiro. A 20ª. edição do Rio Oil & Gas está vai até 29 de setembro. A expectativa do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), organizador do evento, é receber cerca de 40 mil participantes. Mais de 350 expositores estão presentes.

Competição

A plataforma de social commerce Muni chegou às cidades de Jundiaí, Várzea Paulista e Região Metropolitana de Campinas (RMC), procurando competir com as tradicionais redes locais, com entregas realizadas em até 24 horas. De acordo com a CEO e fundadora da Muni, Maria Echeverri, a expansão é uma prova do sucesso do modelo de negócio da empresa no país.

Novos nomes

A legaltech Docket anunciou duas contratações: Santiago Ayerza assume como novo Chief Operating Officer (COO) e Alberto Sasaki, como Vice-Presidente (VP) de Produto. A empresa é a plataforma de infraestrutura e tecnologia para otimização de operações que dependem de documentos. A startup projeta crescer cerca de 150% ao ano.

Marketing

A DP6 realizará, em 5 de outubro, de forma online e gratuita, a 3ª edição do Marketing Data Science. O evento reunirá importantes empresas, executivos e especialistas para discutirem a dimensão humana do marketing guiado por dados. Temas e cases relacionados ao ser humano no centro do marketing, novas tecnologias e plataformas, customer centricity, mudança na mentalidade das empresas, consumidor moderno, e-commerce, inteligência artificial e gestão e privacidade de dados nortearão os painéis.

Parceria

A Resale, outlet de imóveis que retornam ao mercado provenientes das instituições financeiras, e a Associação de Poupança e Empréstimo (Poupex) acabam de anunciar uma parceria para digitalizar todo o processo de comercialização dos imóveis da instituição. Estarão à venda, no site da Resale, 46 propriedades localizadas por todo o Brasil com valores a partir de R$63.200,00.

Descarbonização

O potencial de descarbonização da economia na Amazônia Legal é o tema da Jornada de Negócios Sustentáveis que o Instituto Amazônia+21 e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizam nesta quarta-feira (28). O evento vai reunir executivos, técnicos e especialistas de empresas nacionais e internacionais, federações estaduais da indústria e associações setoriais, organismos internacionais e mercado financeiro.

