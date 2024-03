Bússola & Cia: indústria da água tem crescimento constante no país 

Estudo elaborado pela TCP Partners apontou, segundo que dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), há cerca de 700 licenças de exploração de água mineral no país – caracterizando um setor altamente pulverizado.

A TCP Partners projeta um crescimento constante no valor da produção mineral, chegando a um total de R$ 8,6 bilhões em 2025, com um crescimento acumulado de 44% entre 2023 e 2025.

Em 2022, a produção mineral de água atingiu um recorde de R$ 5,9 bilhões, aumento de 25,5% em relação a 2021 .

Favela digital

Estudo “Persona Favela – Bancarização”, realizado pelo Novo Outdoor Social (NÓS) Pesquisas, mostra que 61% dos moradores de favelas ou bairros periféricos no país possuem conta digital.

77% dos entrevistados utilizam o PIX frequentemente e 35% nunca utilizaram um caixa eletrônico para fazer saques.

A pesquisa ouviu 2.753 moradores de favelas e comunidades que possuem conta bancária no país. Entre as cinco instituições bancárias que mais possuem correntistas, três são bancos digitais.

Sorvete forte

O setor de sorvetes teve uma alta de 50% nas vendas desde o início da onda de calor que acometeu o país nos últimos meses, segundo dados da ABIS.

Atualmente, o mercado de sorvetes no Brasil conta com mais de 11 mil empresas, com faturamento anual superior a R$ 14 bilhões.

São cerca de 100 mil empregos diretos e 200 mil indiretos.

Diretor

A rede de franquias Oggi Sorvetes anunciou Sedenir Junior, profissional com mais de 20 anos de experiência, como seu novo diretor de marketing.

Com passagens por grandes empresas como Starbucks, PETZ e Walmart, o profissional chega para integrar o time com objetivo de impulsionar as ações voltadas para expansão da marca em todo território nacional.

Banco Digio

O Digio lançou um novo produto: o investimento em CDB (Certificado de depósito bancário).

A novidade tem como objetivo aumentar o leque de produtos oferecidos atualmente, possibilitando aos consumidores enxergarem a conta Digio cada vez mais como sua conta principal.

No caso do Banco Digio , o CDB terá rendimento de 102% do CDI para os clientes One (cartão premium) e 100% para clientes Gold (cartão clássico).

Robótica

A fabricante de estruturas de armazenagem Águia Sistemas está investindo fortemente em novos processos de automação.

A empresa, que conta com clientes na América Latina e Central, prevê faturamento de R$ 600 milhões para este ano e investimentos na casa dos R$ 16 milhões em robótica, estruturas de armazenagem, transportadores e tecnologias de automação para melhorar seus processos.

Startup day

A 10ª edição do Startup Day, movimento do ecossistema de startups que promove um encontro repleto de conteúdos técnicos em todos os estados e em mais de 160 cidades do país, acontece no sábado, dia 16 de março.

Os participantes poderão conferir workshops, mesas redondas e palestras, além de terem a oportunidade de fazer networking com atores do ecossistema local de inovação.

Para participar do Startup Day 2024 é necessário verificar o evento mais próximo de sua cidade e fazer a inscrição. Para mais informações acesse o site neste link .

Inflação

Pesquisa mensal da Plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE – que reúne 18 produtos alimentares, em oito capitais do país – mostrou que, em fevereiro, itens como arroz, feijão, legumes e frango apresentaram aumento de preço em todas as cidades avaliadas.

A cidade do Rio de Janeiro figura na liderança com a cesta básica mais cara entre as oito capitais analisadas, superando, pela primeira vez, o valor de mil reais.

Segurança

Com mais de 250 clientes espalhados pelo mundo todo, a Blaze Information Security planeja faturar R$ 30 milhões em 2024.

O montante representa um crescimento de 25% em comparação ao ano passado.

A companhia brasileira atua em mais de 25 países ao redor do mundo, se baseia em estratégias de investimentos alocados em vendas e marketing, além de uma nova plataforma de gestão de vulnerabilidades.

Solução

O Itaú Unibanco, a Rede e a Zoop uniram forças para oferecer uma solução inovadora de split de pagamentos, visando atender às necessidades de grandes empresas que buscam personalização e flexibilidade na divisão dos pagamentos de suas transações.

A solução atende a diferentes modelos de negócios, como franquias, associações e marketplaces de produtos e serviços.

Bodas

A Gerdau celebra, neste mês, os 25 anos de listagem de suas ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), nos Estados Unidos.

A entrada da companhia na mais prestigiada bolsa de valores do mundo, em 10 de março de 1999, foi realizada em um momento em que a organização fortalecia seu processo de internacionalização e ampliava sua capacidade produtiva no mercado norte-americano.

“A presença da Gerdau na NYSE reflete a construção de uma reputação corporativa internacional baseada em solidez, credibilidade operacional e transparência da Empresa ao longo desses 25 anos”, afirma Rafael Japur, CFO da Gerdau.

Cobrança

A Quod desenvolveu produto para atender às necessidades financeiras das empresas: o Cobrança as a Service.

A solução promete abordar de maneira integrada e personalizada a gestão de cobranças para otimizar os processos financeiros das instituições que a contratarem.

Cidade do Futuro

Berço das startups na América Latina, São Paulo recebe, entre os dias 14 a 16 de março, a 3ª edição do Festival Cidade do Futuro.

A iniciativa incita a pensar no futuro das cidades, combinando negócios, sustentabilidade e inovação.

Ao todo serão mais de 60 eventos entre palestras, atrações e experiências com entrada gratuita.

Cadastro

A plataforma nstech desenvolveu o maior banco de dados de Cadastro e Pesquisa do Brasil, com mais de 2,3 milhões de motoristas.

A base é fundamental para a redução de acidentes e roubos, tendo em vista que, no Brasil, de acordo com estudo da ANTT, há um prejuízo anual de cerca de R$ 1,2 bilhão no transporte rodoviário de cargas apenas com roubos.

Financiamento

A Hi! Healthcare Intelligence acaba de ser contemplada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), com financiamento de R$ 350 mil, para trabalho dentro do Hospital de Amor, em Barretos, São Paulo, no ambulatório de oncologia ginecológica.

Há potencial de expansão para a segunda fase, com aporte de fomento de até R$ 1,5 milhão.

Caminhão

A parceria entre a QueroTruck, plataforma de compra e venda de caminhões, e a SelecTrucks, tradicional lojista de caminhões seminovos da Mercedes-Benz e multimarcas, promete expandir as ofertas no setor, melhorar o atendimento e impulsionar os negócios de veículos leves e pesados.

Prêmio inclusivo

No mês da mulher, a Osten Moove anuncia o lançamento do programa Oi Osten Aceleração Girl Power, voltado a startups que incluem mulheres na liderança. O objetivo é incentivar o empreendedorismo feminino, alavancar ideias inovadoras e até abrir seu próprio empreendimento.

A iniciativa, que tem o apoio do inovabra, ecossistema de inovação do Bradesco, já está com as inscrições abertas e podem ser feitas pelo site.

O lançamento será no dia 15 de março.

As três empresas finalistas receberão investimento de até R$ 300 mil.

Moeda eletrônica

A Idea Maker projeta alcançar a marca de 1 bilhão em transações financeiras até o final de 2024.

A empresa recebeu, no final de 2023, a autorização do Banco Central para atuar como Instituição de Pagamento na modalidade de emissor de moeda eletrônica.

Canal

A Taqe, hrtech que conecta candidatos, empregadores e parceiros educacionais, já intermediou cerca de 165 mil oportunidades, sendo mais de 122 mil bolsas de estudo e mais de 43 mil empregos.

Em operação desde 2017, a empresa usa a tecnologia de gamificação para revelar o que os seus 2.7 milhões de candidatos têm de mais interessante.

