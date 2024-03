Câncer detectado por Inteligência Artificial: por que isso pode estar mais perto do que você imagina

Desenhar, escrever, pilotar veículos, otimizar tarefas… a inteligência artificial faz muita coisa, e logo poderá fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Este é o objetivo da Hapvida NotreDame Intermédica com sua nova parceria com a universidade estadunidense The City College of New York.

Com um investimento total de R$ 5 milhões durante os próximos 5 anos, a empresa de saúde irá fomentar a pesquisa do CEREIA - Centro de Referência em Inteligência Artificial.

O CEREIA é uma iniciativa resultante de um edital promovido pela FAPESP .

Ela utiliza IA aplicada à coleta de dados e diagnóstico em diferentes áreas da saúde, sobretudo para detecção de câncer de mama a partir de dados epidemiológicos.

A ação é parte da estratégia da Hapvida NotreDame Intermédica de investir em pesquisa para aumentar a excelência dos serviços.

Pesquisa científica como caminho para qualidade

A empresa de saúde, uma das maiores da América Latina, está em um momento de renovação do seu Instituto de Pesquisa, localizado em São Paulo.

A estratégia principal é fomentar pesquisas baseadas em dados que forneçam ao segurado mais facilidade de diagnóstico e opções de tratamento.

Dados do Instituto ressaltam os resultados práticos do investimento na área de pesquisa de 2020 para 2023:

99,7% dos exames de eletrocardiogramas são laudados em até 15 minutos por especialistas.

O índice de readmissão em UTI está abaixo de 1% – em setembro de 2023 ficou em 0,87%, enquanto a literatura médica aponta uma incidência de 3%.

“Nessa nova fase do Instituto queremos expandir ainda mais a nossa capacidade de produção científica com mais pontos de apoio e parcerias no Brasil e no mundo”, explica Kenneth Almeida, diretor executivo de pesquisa, desenvolvimento e educação da Hapvida NotreDame Intermédica.

