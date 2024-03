Liderança feminina: o que 10 grandes empresas estão fazendo para promover igualdade de gênero

A liderança feminina avança – lenta, mas firmemente. É o que mostra o último levantamento Panorama Mulheres na Liderança de 2023, conduzido pelo Talenses Group e Insper. A pesquisa revela que houve um progresso significativo na igualdade de gênero em posições de grande poder, como conselhos de administração, vice-presidências e presidências.

A presença feminina nos conselhos aumentou de 10% em 2017 para 21% em 2023,

A proporção de vice-presidentes mulheres subiu de 18% para 34% no mesmo período.

No entanto, a evolução é mais lenta para as diretoras. A proporção de mulheres nesse cargo cresceu de 21%, em 2017, para 26% em 2023.

No mês das mulheres, a pauta de igualdade de gênero fica mais evidente e a meta se torna ainda mais clara: criar ações e estratégias para aumentar os números de pesquisas como esta.

Para oferecer insights, separamos 10 empresas de diferentes setores, suas metas e principais ações.

1. Espaçolaser

A Espaçolaser lidera o setor de depilação a laser há quase duas décadas, com 96% de sua equipe composta por mulheres.

12 das 20 cadeiras em sua diretoria são ocupadas por mulheres.

92% das lideranças intermediárias (gerentes e coordenadores) são mulheres.

Parte essencial da estratégia da empresa é promover seu programa de mentorias, que beneficiou 54 mulheres nos anos de 2020 e 2021, evidenciando o princípio de apoio mútuo e ascensão coletiva

2. Inteli

No Inteli, que oferece cursos de ensino superior em tecnologia, cerca de 27% dos alunos são mulheres, um número não muito alto mas que está acima da média do mercado de TI.

As principais lideranças do instituto, como a CEO Maíra Habimorad e a COO Ana Garcia, promovem a presença feminina demonstrando que profissões ligadas à tecnologia não são apenas para homens.

3. Alcoa

A Alcoa tem como objetivo aumentar a representatividade feminina em cargos de liderança para 50% até 2030. Atualmente o volume é de 34%.

Iniciativas como o grupo de inclusão Rede de Mulheres e o programa de aceleração de carreira Advance visam aumentar a equidade de gênero e o número de mulheres em posições estratégicas.

4. Alelo

47% dos colaboradores da Alelo são mulheres. Elas ocupam 45% das cadeiras da liderança e 50% da alta liderança.

O programa de mentoria Livre para Crescer - Mulheres, é uma das principais ações da empresa. Ele visa a desenvolver habilidades essenciais de gestão.

Na sua primeira edição, 55% das participantes tiveram uma movimentação na carreira.

5. Gran Cursos

O Gran, como integrante do Pacto Global da ONU, busca aumentar a presença feminina na liderança, com 36% da alta liderança composta por mulheres.

O programa de mentoria para mulheres da CCEE, lançado em 2022, já orientou 32 colaboradoras, enquanto o comitê de diversidade visa equilibrar o número de líderes mulheres e o percentual de mulheres no quadro da empresa até 2025.

6. Coca-Cola

A Coca-Cola FEMSA Brasil estabeleceu a meta de ter pelo menos 40% do seu quadro de liderança composto por mulheres até 2030.

O programa Elas na Liderança visa promover a ascensão de mulheres em posições de média liderança para cargos mais seniores, enquanto o Elas Business fomenta networking e insights de negócio entre lideranças femininas.

7. EY

Na EY, a meta é ter 30% de mulheres em posições de alta liderança até 2025. Iniciativas como o programa interno Women In Tech e o Winning Women Brazil visam incentivar a presença feminina em posições de destaque no mercado de tecnologia e empreendedorismo.

8. Ultracargo

Na Ultracargo, a meta é ter 30% de mulheres na área operacional até 2030. A empresa promove programas de formação voltados para mulheres e exemplos de liderança feminina como Aline Fonseca, gerente executiva de terminais.

Aline começou como coordenadora e, desde 2018, aumentou o número de mulheres nas operações.

A Ultracargo oferece cursos de formação operacional com vagas afirmativas para contribuir com a formação de mão de obra feminina no setor.

9. Gerdau

A Gerdau busca ser inclusiva, com a meta de 30% de mulheres em posições de liderança até 2025. Atualmente, elas ocupam 27% dessas posições.

A empresa também estabelece metas de desempenho ligadas ao ESG, incluindo a presença feminina na liderança.

10. GPA

No GPA, as mulheres compõem 55% do quadro de funcionários. A varejista superou sua meta de 40% de mulheres em cargos de liderança e pretende alcançar 50% até o próximo ano.

O programa de desenvolvimento para lideranças femininas capacitou mais de 1.800 mulheres, com 37% promovidas a cargos de liderança.

A empresa prioriza a contratação de mulheres para novas lojas, assegurando a igualdade de oportunidades através de políticas internas de seleção.

