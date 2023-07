Bússola & Cia: Exato Digital recebe R$ 17 milhões em rodada de investimento seed

Por Márcio de Freitas e Aquiles Rodrigues

A Exato Digital recebeu R$ 17 milhões em rodada de investimento seed, modalidade direcionada para empresas em aceleração de crescimento. O aporte foi do Bradesco Private Equity & Venture Capital. Com o novo investimento, a startup que já atende mais de 150 empresas, como Stone, Fleury, Ebanx, EstrelaBet, Lopes e Hotmart, planeja ampliar a operação e desenvolver novos produtos de checagem de dados/background check e validação de identidade antifraude (Know Your Customer), se tornando referência no segmento no Brasil.

Aniversário

A Resale faz aniversário apresentando a campanha "8 anos, Infinitas oportunidades", com aproximadamente 1.000 imóveis à venda em todo o Brasil com descontos adicionais de até 30%. Os ativos estão disponíveis no portal da Resale e serão vendidos 100% online. São casas, apartamentos, lotes, fazendas e salas comerciais, com valores entre R$ 13.556,00 a R$ 2.650.00,00, em todo país.

Assessoria vencedora

O BMA Advogados foi o Escritório responsável pela assessoria jurídica do Consórcio Rio + Verde, que venceu a licitação da Parceria Público Privada (PPP) para administrar o Jardim de Alah, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. O resultado foi anunciado pela comissão de licitação da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPAR). A concessão terá duração de 35 anos e a estimativa de investimentos é de R$ 112,6 milhões para a recuperação de jardins, implantação de ciclovias, entre outras melhorias. O Consórcio Rio + Verde é formado pelas empresas Accioly Participações, DCSETE, Opy e Pepira.

Personalizado

A Tecnofit aderiu às funcionalidades de customização no App do Aluno para impactar seu consumidor final. Entre as principais novidades estão a inclusão do logo da academia no aplicativo; definição de menus visíveis; edição do nome dos menus; mudança de cores; os gifs de carregamento, entre outros. A ideia central, segundo Anderson Cichon, CTO da Tecnofit, é possibilitar que os gestores dos negócios fitness passem a fortalecer sua identidade visual junto aos seus clientes.

Podcast

O empresário Bruno Corano lançou o videocast Wall Street Cast, gravado em estúdio com vista para a Times Square. Os episódios contarão com especialistas para abordar negócios e empreendedorismo, saúde financeira, aplicação de investimentos, saúde mental e carreira, Reforma Tributária e as últimas tendências do mercado. “O Wall Street Cast é um programa para todos aqueles que desejam explorar o universo complexo e dinâmico da carreira e dos negócios”, explica Corano, CEO da Corano Capital.

Marketing natural

A Natural One vai marcar presença na 6ª Edição do “Fórum de Marketing Digital para a Indústria de Alimentos e Bebidas”, realizado pela Celta Seminários, em 28 de julho. O encontro terá a participação do gerente de Marketing da Companhia, Gustavo Braun, que irá compartilhar a bem-sucedida estratégia de marketing de conteúdo da empresa de bebidas naturais, contribuindo para a conversão e se tornando uma importante aliada do time comercial.

Prêmio diversidade

A categoria Top of Mind está com votação aberta na 2ª edição do Prêmio Diversidade em Prática 2023. Organizada pela Blend Edu, em parceria com o Quebrando o Tabu, neste ano, as corporações finalistas foram definidas pelas integrantes do Comitê de Avaliação Externo do Prêmio. Ao todo, 16 instituições foram selecionadas para a etapa final. São elas: Accenture, Ambev, Bayer, Coca-Cola, Dasa, Google, Gupy, Heineken, Itaú, Magazine Luiza, Mercado Livre, Mondelēz Internacional, Natura, Nubank, Thoughtworks e Vale.

Seguro

A Seguros Unimed segue expandindo sua atuação pela Baixada Santista. Somente a Unimed Odonto registrou um crescimento de 44% em seu faturamento, dentro do período de doze meses, encerrados em maio de 2023. Ao total, o plano odonto soma mais de 14 mil vidas na região, aumento de 39%. Já o produto Ramos Elementares (que contempla Seguro Residencial e Responsabilidade Civil) teve um crescimento no faturamento de 49%. O faturamento da Seguros Unimed na Baixada Santista, incluindo, ainda, o seguro de Vida e Previdência Privada, teve um crescimento total de 11%. A carteira geral de beneficiários registrou aumento de 15% nestes doze meses, somando mais de 32 mil segurados.

Free work

Entre os dias 7 e 11 de agosto, a Woba, maior rede de escritórios flexíveis da América Latina, vai promover a “Coworking Week 2023”, uma semana inteira de reservas gratuitas em mais de 2 mil espaços de 250 municípios brasileiros. Neste mês, os usuários poderão reservar estações de trabalho em coworkings de todo o Brasil, aproveitando locais estruturados e criativos para um dia produtivo.

Som ambiente

A catarinense Frahm, especialista em sistemas de som, fechou o primeiro semestre com alta de 13% no faturamento com relação ao mesmo período do ano passado. O resultado se deve aos investimentos em lançamentos para compor portfólio. A empresa alcançou a marca de 3 mil clientes entre lojas e pontos de revenda dos produtos Frahm e lançou uma filial de distribuição no Espírito Santo para abastecer os mercados do Norte e Nordeste.

Energia e Mídia

A quinta edição da Jornada Galápagos de jornalismo, que começou esta semana com foco em “práticas de ESG na comunicação”, teve participação do gerente de comunicação da ENGIE Brasil, Leandro Provedel, que falou sobre a importância das novas mídias na divulgação de uma transição energética justa.

Até tu, Elon?

Sob efeito da polêmica do abate do pássaro do do Twitter, a Petlove foi às redes pela causa animal. A holding marcou o CEO da rede social num post que faz alusão ao abandono de animais: "Abandonando seu pet @elonmusk? O Brasil tem mais de 30 milhões de pets abandonados. Não siga esse exemplo. Se adotou, cuide do seu cachorro, gato ou passarinho". A Petlove tem feito uma série de campanhas em prol dos animais, como a ação "Chega de fogos", em que chamou atenção para os efeitos da queima de fogos no bem-estar dos pets, a "Black cat friday", iniciativa em defesa dos gatos pretos.

Sem fronteiras

A RBKollors, marca brasileira de pigmentos para lábios, sobrancelhas e pele, líder de mercado tanto no Brasil quanto na América Latina, vai expandir sua atuação nos Estados Unidos. Além da distribuição de pigmentos, que já acontece, a RBKollors tem planos de estabelecer um Centro Técnico em Miami, que funcionará como um centro de educação e apoio. Só neste ano a marca teve um aumento de 40% no número de distribuidores e cresceu o seu faturamento em 3%, no país.

Nova direção

A BBM Logística anuncia o engenheiro com MBA realizado na Universidade de Nova York (NYU), Antonio Wrobleski, como novo presidente do grupo. Durante mais de três décadas de atuação, o executivo acompanhou de perto todas as quatro ondas do setor, como a vinda das empresas estrangeiras ao Brasil (FedEx, DHL e Ryder),.

CMO

A Compugraf anunciou Fernando Bittencourt como novo CMO (Chief Marketing Officer). A mudança faz parte de uma movimentação da empresa, que tem o objetivo dar destaque ao seu novo portfólio e posicionamento de marca.

Condomínio

A fintech especializada em condomínios CondoConta, realizou um levantamento que aponta crescimento de 12% nos pedidos de empréstimos para investimentos em Segurança Condominial, ficando atrás apenas de financiamentos para Obras e Reformas e Energia Solar com 49% e 22% respectivamente. A análise, que foi realizada com base em uma amostra de 3 mil condomínios e movimentações referentes ao segundo semestre de 2022. São Paulo (SP) lidera a lista com mais de R$ 2,7 milhões em financiamento, seguida por Florianópolis (SC) R$ 2,2 milhões. Recife (PE) R$ 1,4 milhão, São José (SC) R$ 1,1 milhão, e Rio de Janeiro (RJ) com R$ 1 milhão, fecham o top 5.

Novo nome

A STANDOUT anuncia Emerson Spina como Diretor de Operações da empresa. O executivo, que também é sócio, atuava como Diretor de Comercial (CCO) e responsável por desenvolver estratégias de comunicação com clientes e parceiros, e, agora, terá como missão unificar os times de Relacionamento com Varejo e Comercial.

Low-code

Encontro exclusivo sobre tecnologia low-code, será realizado pela Mendix e TrueChange em São Paulo, no dia 9 de agosto e contará com a presença do CEO da organização, Tim Srock, pela primeira vez no país. Líder entre as plataformas de desenvolvimento low-code, conforme relatórios das principais empresas de análise do setor como Gartner e Forrester, a Mendix se destaca em um segmento que deve crescer 40% até 2025, segundo a International Data Corporation (IDC). Como parte de uma turnê mundial, a Mendix apresenta as novidades do Mendix 10, nova versão da plataforma low-code.

Pet seguro

A Bable Pet entrou no mercado de seguros com a nova solução Bable Pet Assistance, com foco na comercialização de planos de saúde pet sem coparticipação. Depois de emplacar no plano de assinatura para banho e tosa, a nova frente de negócio busca alavancagem no ramo de saúde para pets e proporcionar aos tutores liberdade para escolher o prestador, uma vez que contempla reembolsos, não se limitando apenas à rede credenciada.

Docket

A Docket, legaltech brasileira que oferece ao mercado toda a infraestrutura para operações que dependem de documentos, anuncia Liliana Bauer como responsável pela área de Marketing. Com mais de 20 anos de experiência e passagens por grandes empresas multinacionais como Citibank, Coca-Cola, HSBC, Bradesco, além de startups como Remessa Online e Quero Educação, a executiva desenvolverá estratégias de marketing, vendas, gestão de marca e negócios estratégicos, visando ampliar a área de atuação da companhia. Em março, a Docket apresentou Guilherme Vaisman (ex-Ambev e Vale) como Chief Financial Operation (CFO), e Alejandro Raposo (ex-Claro NXT e Unico) como vice-presidente de Sales.

Engenharia e inovação

A Construtora Barbosa Mello (CBM) atingiu, em julho, uma marca inédita em um de seus projetos de recuperação de áreas de risco em Minas Gerais: 2 milhões de m³ (cerca de 1.000 piscinas olímpicas) de materiais escavados e transportados por veículos não tripulados. Na prática, drones fazem um escaneamento de alta precisão da área e enviam as informações para a nuvem. Elas então são utilizadas para a geração de projetos 3D que são transmitidos para os equipamentos. Profissionais locados em um centro de operações a cerca de 15 km das obras integram todos esses dados e controlam os veículos remotamente, por meio de uma infraestrutura de Tecnologia da Informação que também possui uma rede de câmeras de alta precisão. O desenvolvimento do sistema de não tripulados em Minas – o local exato é mantido em sigilo por contrato – começou em 2019 e já contou com mais de 600 profissionais.

Evolução para o B2B

Como parte da sua evolução de marca e propósito, a Ipiranga acaba de apresentar mais uma novidade ao mercado: a Ipiranga Empresas. Com participação relevante no volume de vendas da companhia, o segmento contempla a evolução do atendimento de distribuição de combustíveis e derivados a clientes empresariais.

O segmento B2B da Ipiranga, que transaciona com mais de 6,5 mil clientes em todo o país, atua nos mercados de agro, mineração, marítimo, indústria, usinas, ferroviário, transporte de passageiros e de cargas, entre outros. O objetivo é fazer a Ipiranga ser parte de toda a jornada de mobilidade, atendendo de forma completa todas as necessidades do mercado empresarial com parcerias exclusivas: Serviços de abastecimento da Ipiranga Logística (ILL), Pró-Frotas, AmPm Office, fornecimento de lubrificantes pela ICONIC, produtos Ultragaz, Km de Vantagens e equipamentos.

Rodada de Investimento

A Polaris, startup que oferece soluções inovadoras para organizar a rotina de saúde das pessoas, está captando R$ 2,5 milhões para investir em saúde individualizada e tecnologia. “Acreditamos que a maior transformação que veremos neste século é uma mudança que sai de uma saúde, antes pensada no coletivo, para uma saúde focada em necessidades individuais”, afirma Roberto Ludovico, CEO da healthtech.

Avaliada em R$ 20 milhões e com investidores de renome na área médica - como executivos e ex-executivos do Albert Einstein, Notre-Dame, Dasa e Sul-America -, a startup tem tido um crescimento exponencial desde 2020. Atendendo atualmente cerca de 1.300 clientes, a Polaris tem como objetivo ampliar sua base em mais de 600%, totalizando cerca de 10 mil clientes até o final do ano. Além disso, a healthtech projeta receita anual de R$ 5 milhões, um crescimento de 300% em relação ao atual faturamento anual.

Inspirando gestores

Para inspirar líderes públicos brasileiros, a Fundação Dom Cabral, o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração e o Centro de Liderança Pública organizam visita à Singapura. O objetivo é conhecer as experiências interativas da cidade-país com foco em políticas públicas de inovação, sustentabilidade, planejamento urbano e cyber security. Singapura é considerada pelo Banco Mundial como o “melhor lugar do mundo para se fazer negócios”. A agenda prevê conhecer o modelo de desenvolvimento do país, planos de infraestrutura e principais preocupações para gerenciamento de recursos como água, energia, habitação, transporte e resíduos.

Benefícios sociais

A fundação do Instituto Janela para o Mundo pela Omega Energia, empresa global e referência em investimentos em energia renovável nas Américas, tem refletido de forma significativa nas regiões em que atua. É o que aponta a métrica Social Return on Investment (SROI) para avaliação do impacto aplicada para os quatro Centros de Educação do Instituto – localizados fora de grandes centros urbanos, em comunidades de Ilha Grande (PI), Paulino Neves (MA), e Gentio do Ouro (BA), além de atividades desenvolvidas no modelo remoto de ensino – que demonstrou que para cada R$ 1,00 investido são gerados R$ 6,51 em benefícios sociais.

