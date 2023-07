Bússola & Cia: Startup de ensino com AI, da Kroton, capta US$ 350 mil

Por Ana Busch (interina)

GPS do Enem

Usando tecnologias como IA e programação probabilística e um banco de dados com mais de 200 mil questões, em 2020, Murilo Vasconcelos Andrade fundou a Aio, uma startup que utiliza IA e tecnologias avançadas, como programação probabilística e deep learning, para criar soluções diferenciadas no campo do ensino, ajudando estudantes a passarem em provas como o Enem. Com uma rodada pré-seed bem-sucedida, a empresa captou US$ 350 mil para acelerar suas operações. Com mais de 1 milhão de estudantes impactados, o sucesso de sua startup chamou a atenção da maior empresa de educação do mundo na época, a Kroton, que adquiriu a empresa em 2015. A Aio possui cerca de 8 mil questões do Enem e 200 mil questões de vestibulares. Desde sua criação, mais de 80 mil estudantes foram impactados pela startup e atualmente, a plataforma conta com aproximadamente 7 mil alunos cadastrados.

Cultura de inovação

Startup que oferece uma plataforma de inteligência de dados para a aceleração da cultura de inovação em organizações, a Innoway cria planejamentos personalizados, a partir da análise de informações das instituições atendidas. Até hoje, foram mais de 170 projetos realizados, para clientes como: Eletronorte, ArcelorMittal, Randon, Todeschini, Alvarez&Marsal, Digitro, Colgate Brasil e Sodexo. Só no último ano, a Innoway teve um crescimento de 100% em relação a 2021. Para 2023, a expectativa da empresa fundada em 2020, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, pelos empresários Gerson Ferreira e Daniel Alves, é chegar a 300%.

Eventim acelera

Segunda maior empresa do mundo em venda de ingressos, a Eventim une a inovação de sistemas antifraudes e de organização de filas virtuais, controle das vendas físicas nos pontos de comercialização, e o combate a cambistas e de sites que vendem entradas falsas. Presente em 22 países, a companhia vende por ano cerca de 250 milhões de ingressos. Somente em 2023, movimentou a economia com a comercialização e divulgação dos shows de Coldplay, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, RBD e festivais como Primavera Sound. Com todos estes eventos, a Eventim vendeu mais do que os 7 anos anteriores somados. “Investimos em sistemas seguros e transparentes para o processo de comercialização de ingressos, tudo isso para ajudar os fãs a realizarem seus sonhos, proporcionando uma boa experiência”, diz o CEO da Eventim, Jorge Reis, que também é presidente da Associação Brasileira das Empresas de Venda de Ingressos (Abrevin).

Startup sem crise

Referência no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental corporativos, a Vittude desenvolve projetos que englobam diagnóstico, health analytics, intervenções organizacionais e psicologia online. A empresa dobrou de tamanho no último ano e ultrapassou a marca de 200 clientes espalhados pelo Brasil, incluindo marcas como Grupo Boticário, Banco do Brasil, Saint Gobain, L'Óreal, SAP, Thomson Reuters e Pague Menos. “Com um aumento de 33% no interesse das corporações em implantar ações de saúde e bem-estar na rotina de seus colaboradores, de acordo com Willis Towers Watson, passamos de 6 clientes em 2020 para mais de 200 hoje.o", afirma Tatiana Pimenta, CEO da Vittude. A empresa já recebeu mais de R$ 40 milhões em investimentos dos fundos Crescera Capital, Redpoint eVentures, Scale Up Ventures e Superjobs.vc

A todo vapor

Um dos principais desafios de uma empresa que está em crescimento é fazer com que o processo de recrutamento e seleção acompanhe essa movimentação. E foi justamente para resolver essa dor do negócio que a Daki, app de mercado 100% digital de entregas rápidas, fechou uma parceria com a Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital. A partir de um processo mais estruturado, a startup de delivery aumentou em 66% a taxa de aprovação de candidatos, como consequência do crescimento em 113% no comparecimentos em entrevistas. “Temos cerca de 60 lojas, mais os nossos centros de distribuição. O volume de vagas mensais da Daki é entre 50 a 100 posições abertas, Ou seja, um recrutamento ágil, em que temos candidatos já triados, nos permite olhar para o crescimento da companhia, com ganho de eficiência”, afirma Caroline Sucupira, People Analyst na Daki

Pioneirismo digital

A MK + Academy, uma rede de franquia de escolas de ensino digital, foi reconhecida pela Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal, como a primeira escola técnica de games do Brasil. A premiação foi para o curso técnico de nível médio em programação de jogos digitais na modalidade presencial. A escola que conta com mais de 60 unidades espalhadas pelo país e é referência em educação digital direcionada para o desenvolvimento cognitivo, aprimoramento de habilidades sociais e aprendizagem pedagógica de pessoas com TDAH, autismo, dislexia e déficit de atenção, entre outros transtornos, tem uma metodologia de ensino digital que inclui abordagens de maker e gamificação na educação, são mais de 30 mil alunos em 60 unidades franqueadas localizadas em shoppings espalhados pelo Brasil. Atualmente, a escola disponibiliza, ainda, outros cursos para crianças, jovens e adultos em diferentes áreas como edição de vídeo, design gráfico e criação de jogos em 2D e 3D.

Me Escuta

A Me Escuta, primeira startup voltada para o mercado de deficiência auditiva no Brasil, anunciou o encerramento bem-sucedido de sua rodada de investimento-anjo, que captou R$ 1 milhão. Entre os investidores que participaram da rodada estão Gustavo Caetano, fundador da Sambatech, Carlos Alberto Tamm, empreendedor Endeavor e CEO da Mastermaq, Tito Martins, ex-CEO da Nexa, e Luiz Ristow, fundador e ex-proprietário do Tecsa Laboratório. Com o objetivo de democratizar o acesso a aparelhos auditivos no país, a Me Escuta busca atender à crescente demanda de mais de 11 milhões de brasileiros com deficiência auditiva que necessitam do dispositivo, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva e da Semana da Acessibilidade Surda. Surpreendentemente, menos de 5% têm acesso a essa solução essencial para melhorar a qualidade de vida.

Acelerando o digital

De acordo com uma pesquisa da Statista, os gastos com transformação digital a nível global devem atingir US$1,8 trilhão neste ano, com expectativa de US$2,8 trilhões até 2025. O investimento beneficia as empresas por meio da captação e retenção de clientes, economia de tempo e dinheiro, e a padronização no fluxo operacional. E é nesse cenário que a nav9, tech solving partner - ou seja, parceira na construção de soluções digitais, vem ganhando espaço frente aos desafios e necessidades tecnológicas das grandes empresas e espera crescer 43% só em 2023. Com clientes como Banco ABC e Iguatemi no portfólio, a empresa gaúcha faturou cerca de R$9 milhões em 2022. "A tecnologia atua como um catalisador para que as companhias cresçam e se destaquem em seus segmentos de atuação”, diz Matheus Danemberg, CEO da nav9.

Sorvetes em Minas

A Oggi Sorvetes, maior rede de franquias de sorvetes do Brasil e pioneira no formato lojas de fábrica, chega ao mercado mineiro para expandir suas operações no estado. Em crescente desenvolvimento, no ano de 2023, a Oggi espera faturar mais de R$ 700 milhões, além de ter um incremento de 200 novas unidades, superando a marca de 1000 lojas. O foco da expansão no estado é se consolidar como a marca mais consumida dos mineiros, são 50 lojas da marca em cidades como Belo Horizonte, Uberlândia e Uberaba.

A chegada da Oggi em Minas Gerais, tem como objetivo, possibilitar que a população tenha acesso a um sorvete de qualidade com preço justo e é muito direcionada para os empreendedores locais. A ideia é apresentar o modelo de negócio da rede para o mercado e oferecer aos empresários regionais, planos de aquisição diferenciados, com investimento a partir de R$50 mil.

BMA Advogados expande área Ambiental

As discussões que envolvem a preservação do meio ambiente vêm dominando a pauta no mercado jurídico. Uma pesquisa realizada pelo BMA Advogados, mostra crescimento de 155% em número de empresas buscando apoio do escritório para lidar com a matéria só nos últimos 5 anos. O BMA credita esse aumento aos novos projetos de infraestrutura – incluindo concessões de serviços públicos. Com a expectativa de contínua expansão, a banca contratou Fernanda A. Tanure, advogada responsável por elaborar as regras de fiscalização e licenciamento ambiental no Estado de São Paulo. Com mais de 15 anos de experiência, Tanure é reconhecida por sua atuação no contencioso ambiental na parte administrativa e cível, no gerenciamento de áreas contaminadas e na solução de conflitos ambientais.

Incentivo em alta

A Mark Up, referência em live marketing no Brasil, divulgou uma pesquisa inédita que revela os aspectos mais importantes do marketing de incentivo: as premiações. A pesquisa chega para ser uma importante ferramenta de apoio para empresas brasileiras. E nela, a intensificação do Marketing de Incentivo como forma de estimular equipes a gerarem mais resultados já pode ser percebida pelo aumento de 64% de prêmios resgatados no Prêmio Ideall em 2022, em comparação ao ano anterior. O Prêmio Ideall é a solução de reconhecimento e premiação da empresa e uma das mais completas plataformas do Brasil, com mais de 1 milhão de opções à escolha do premiado. Dentre as preferências de escolhas dos colaboradores, estão: dinheiro, cartão Prêmio Ideall (benefício personalizado para processos de premiação), pagamento de contas, vale-presente e eletrônicos.

Foodservice

O segmento de foodservice no Brasil fechou maio de 2023 com crescimento nominal de 9,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Índice de Desempenho Foodservice (IDF), realizado pelo Instituto Foodservice Brasil (IFB) com empreendedores associados. O aumento acumulado do mercado atingiu 12,8% nos últimos 12 meses. O número de transações teve variação positiva de 2% no mês e no acumulado do ano saltou 4%. O ticket médio subiu 7,4% em maio e a quantidade de lojas no setor de alimentação fora do lar se manteve estável em relação a maio de 2022, com pequeno aumento de 0,1%, atingindo um total de 6.676 unidades no país.

Beleza

A 29ª edição do Estetika, evento de saúde, beleza e bem-estar da América Latina, terá como foco o empreendedorismo. O segmento é um dos que mais crescem no país, superando até mesmo o mercado de alimentos, segundo dados do IBGE. O Brasil tem atualmente algo próximo a 1,1 milhão de estabelecimentos na área, sendo 30% só no estado de São Paulo. Realizada pela GL events Exhibitions, entre os dias 27 e 30 de julho, no São Paulo Expo, a feira terá uma programação completa com mais de 32 horas de conteúdo e participações de mais de 30 especialistas nacionais e internacionais. Direcionado à atualização dos profissionais da área, o evento conta com as parcerias estratégicas da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e do Sebrae-SP.

Gestão & Inovação

Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar, e John Rodgerson, CEO da Azul, são presenças confirmadas na Conferência Gestão & Inovação. O evento da Fundação Estudar, que tem como objetivo conectar estudantes e recém-formados a recrutadores das maiores organizações do país, acontece no próximo dia 17 de julho, das 9h às 18h, na Amcham Brasil, em São Paulo, Capital.

