Concurso Público Nacional Unificado será mantido, inclusive no RS; entenda a medida

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, chegou a pedir ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta quinta-feira, 2, que o Concurso Público Nacional Unificado, que está previsto para ser realizado em todo o Brasil neste domingo, 5, fosse adiado, devido a situação de calamidade do estado, mas segundo nota do MGI, a prova será mantida em todo o país.

Mais de 110 cidades foram afetadas por deslizamentos, alagamentos e chuvas de grande intensidade e já foram registrados 29 mortes e 60 pessoas desaparecidas. A deputada federal Melchionna (PSOL-RS) também se posicionou por meio de um ofício ao ministério para pedir adiamento da prova, alegando riscos no deslocamento até os locais de prova.

Em nota, o Ministério afirma que o “Governo Federal envidará todos os esforços para garantir, no Rio Grande do Sul, a participação dos candidatos, em diálogo com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes.”

Para saber mais detalhes do CNU, acesse o site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.