Bússola & Cia: Equatorial Energia dá tarifa social para 3 mi de famílias

Por Márcio de Freitas*

A Equatorial Energia incluiu cerca de 3 milhões de famílias no rol dos beneficiados com a tarifa social em 2021. A empresa atua nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Amapá e Rio Grande do Sul. Esse tipo de política tem sido essencial para garantir o acesso dos consumidores a uma conta menos salgada, em função das tarifas cheias das bandeiras vermelhas. As bandeiras foram adotadas no país para inibir o consumo diante do baixo nível dos reservatórios hídricos das geradoras. O desenvolvimento de ferramentas e estratégias para informar e facilitar o acesso das famílias à Tarifa Social foi uma das ações da Equatorial.

Adimplência

A estratégia é um ganho aos consumidores, com menor despesa com energia, e à empresa, que amplia sua base de clientes e reduz a inadimplência. “Buscamos parcerias por meio de convênios com estados e prefeituras, fortalecendo a política direcionada à tarifa social de energia elétrica, realizamos busca ativa de clientes com direito ao benefício e reforçamos todos os canais de comunicação com os clientes para inclusão no cadastro, em um momento delicado para muitas famílias, em meio à crise provocada pela pandemia da covid-19”, explica o CEO do Grupo Equatorial, Augusto Miranda.

Enchente causada por fortes chuvas em Itajuipe, na Bahia Enchente causada por fortes chuvas em Itajuipe, na Bahia

Bahia

O Grupo Edson Queiroz fez doação emergencial de 55.800 litros de água mineral de sua empresa Minalba Brasil às vítimas das fortes chuvas que atingiram o sul da Bahia no fim de 2021. A ação solidária faz parte da campanha Juntos Fazemos Mais, do grupo. Além da doação, a campanha está arrecadando donativos nas empresas da holding, por meio da mobilização dos mais de 10 mil colaboradores.

Estacionamento

Para comodidade dos clientes, a partir de janeiro de 2022, a Multiplan oferece nos seus shoppings 10% de desconto ao realizarem o pagamento do estacionamento pelo superapp Multi. O aplicativo conta com mais de 1,8 milhão de downloads, acumula mais de 700 mil usuários únicos nos últimos 30 dias e mais de 3 milhões de notas fiscais cadastradas em promoções no mesmo período (dois novos recordes do Multi) e tem nota 4,9 de 5,0 nas lojas de aplicativos.

Receita

A receita de estacionamento da Multiplan totalizou R$ 103,2 milhões nos primeiros nove meses do ano passado, tendo dobrado no terceiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período de 2020.

Intercâmbio: estudar fora é essencial? Intercâmbio: estudar fora é essencial?

Diploma digital

As instituições de ensino superior brasileiras passarão a emitir seus diplomas dos cursos de graduação por meio do processo digital a partir de janeiro deste ano. A nova regra, publicada pelo Ministério da Educação (MEC), garante que os certificados emitidos digitalmente serão válidos para atestar a formação. Faculdades menores, que não registram seu próprio diploma, terão um prazo maior para se adequar, até abril de 2022. O tradicional diploma impresso em papel moeda deixa de ser obrigatório, e passa a ser um opcional do aluno que poderá solicitar o modelo mediante custo extra, estabelecido pela instituição.

Segurança melhorada

Agilidade no processo, segurança para os estudantes e redução da burocracia são alguns dos benefícios apontados por especialistas. Para Fabrício Pereira, responsável pela área de inteligência de mercado, pricing e parcerias da plataforma A+, o diploma digital chega para automatizar um processo considerado extremamente burocrático, oferece mais segurança ao MEC enquanto auditor das informações e permite maior controle da qualidade dos diplomas emitidos no país

Pró-Frotas

Criada pela Ipiranga para gestão de abastecimento de grandes transportadoras, a startup Pró-Frotas completou três anos comemorando resultados. Primeira solução 100% digital do país, a empresa tem as transações feitas no posto por aplicativo, sem cartão ou equipamento externo. O faturamento em 2022 tem previsão de dobrar. Foram mais de 30 mil downloads do aplicativo desde o início das operações, e Mauro Kondo, Head do Pró-Frotas, projeta números ainda mais animadores para o fechamento do ano. “Vamos ultrapassar o número de 100 mil transações por mês e um crescimento de mais de 100% no volume transacionado entre janeiro e dezembro de 2021. Esse crescimento acelerado em tão pouco tempo é um recorde em termos de solução de gestão de frota”, comentou o executivo.

Sócios

O escritório Souto Correa promoveu quatro advogados ao quadro de sócios. A partir deste ano, Patrícia Mota Alves, Otávio Domit, Fabio Henrique Di Lallo Dias e Luis Alberto Salton Peretti ingressam na sociedade. O Souto Correa concluiu a transição para uma nova equipe de gestão, com Guilherme Rizzo Amaral assumindo a direção em 2022 como CEO, sucedendo a Carlos Souto.

-

Logística simplificada

A KMM, especializada em tecnologia voltada para logística com atuação nacional e no Mercosul, firmou parceria com a SAP — líder de mercado no segmento de software de gestão empresarial. E terá nova linha de produtos em seu portfólio com a adoção do software SAP Business One, que proporciona serviço de gestão robusto, simplificando processos de controle financeiro e contábeis, além de dar ao cliente visão abrangente do negócio, pela qual ele conseguirá ter acesso a dados de maneira ainda mais ágil para a tomada de decisão. A etapa inicial desta certificação consiste em criar uma distribuição do produto KMM TMS — solução tecnológica para gerenciamento de todo o processo de cargas.

Novo time

A Blue Papaya Travel começou o ano com reforços na equipe. As sócias Danila Jorge e Gabriela Cordes reformularam áreas internas da empresa trazendo novas frentes. Larissa Lopes chega com a missão de liderar a área de operações e atendimento. Junta-se ao time também Leandro Bernardo, que já comandou a própria agência e irá somar esforços na área de recursos humanos. O marketing será liderado por Samantha Desmaison, que já atuou em ILTM e Teresa Perez Tours. A frente de produtos passa a contar com Marryer Queiroz, anteriormente na Selections. Na nova área de esqui, carro chefe da Blue Papaya, que agora passa a contar com atuação totalmente focada nesse tipo de turismo, Amanda Zeni assume como gerente.

Socorro à Bahia

A sportstech Rei do Pitaco está se mobilizando para ajudar a população afetada pelas chuvas na Bahia. A startup doará R$ 50 mil e mais 100% do faturamento da primeira semana de janeiro para as seguintes organizações: Grupo de Amigos da Praia, Instituto Liga do Bem, Sindicato Rural de Itapetinga e Grupo de Apoio à Criança com Câncer — Sul Bahia. Todas estão auxiliando as mais de 470 mil pessoas atingidas pelas enchentes.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também