Bússola & Cia: construtora Citz aposta em projetos do Minha Casa Minha Vida

A construtora e incorporadora Citz lançou o primeiro de quatro empreendimentos em São Paulo, todos no Minha Casa Minha Vida, com VGV estimado de R$ 1 bilhão.

“São projetos que mostram a confiança do setor, pouco mais de um ano após a retomada do programa habitacional”, afirma Rafael Coelho, diretor-executivo da empresa.

Nas primeiras três semanas de vendas do Bliss Concept, no Rio Pequeno, mais de 35% das 204 unidades foram negociadas. São apartamentos de 27 m² a 38 m², com um ou dois dormitórios, todos com varanda, e preços entre R$ 200 mil e R$ 340 mil.

O sucesso da proposta foi área comum com churrasqueira, spa e deck. A entrega é prevista para 2027.

Demandas

Levantamento da L&O Advogados aponta que as maiores demandas jurídicas do setor imobiliário são: Contratos (27,23%), Societárias (13,4%), Proteção de Dados (8,31%), Trabalhistas (7,95%) e Propriedade Intelectual (6,91%). A pesquisa foi realizada com base em mais de 500 solicitações do 1º semestre de 2024.

Aço

O Instituto Aço Brasil apurou dados indicando que a produção de aço bruto no 1º semestre de 2024 atingiu 16,4 milhões de toneladas, com alta de 2,4% em relação a 2023. O Grupo Açotubo, maior distribuidora de aço do país, investirá R$ 20 milhões no segundo semestre, após investir R$ 25 milhões no primeiro, em áreas como TI, Marketing e Logística.

Uniparceira

A Unicamp firmou parceria com a Alura Para Empresas para capacitar mais de 320 colaboradores em Data Science, Inteligência Artificial e outros temas. Adriano Almeida, líder da Alura, destacou a importância das habilidades digitais. A capacitação terá duração inicial de um ano e pode ser expandida para outras áreas da Unicamp.

Diagnóstico

A Sofya desenvolveu uma IA que reduz em 40% o tempo de tarefas administrativas dos médicos, atingindo 91% de eficácia em diagnósticos e decisões clínicas, o que diminui riscos de erros e melhora a satisfação dos pacientes.

Sistemas

A MyTracking firmou parceria com a Alfa Sistemas para ampliar em 15% sua base de clientes até o final de 2024, com previsão de crescimento de faturamento em até 40% no próximo ano.

Prêmio

A Dootax promoveu a 1ª edição do Prêmio Tax Brains, reconhecendo profissionais de inovação fiscal no agronegócio, como Aléxis de Oliveira (Swift) e Jailson Evangelista (Bayer). O próximo prêmio será voltado ao setor de varejo.

Sustentável

A RX Brasil lançou o Programa Estande Sustentável durante a Expolux 2024, promovendo práticas sustentáveis como reuso de materiais e descarte correto. O projeto faz parte da iniciativa ESG da empresa.

Chatbot diferente

A Mercado Diferente lançou o assistente virtual Tedi, um chatbot disponível no WhatsApp que auxilia no armazenamento, receitas e compras de alimentos. O investimento foi de R$ 1,5 milhão.

Tools

A Agrotools, com tecnologia própria, realiza mais de 2 mil análises diárias, acelerando o crédito no agronegócio e ajudando bancos e cooperativas a avaliar fatores como desmatamentos e riscos climáticos, atendendo critérios ESG.

Selecionada

A Winnin foi selecionada pela Amazon Web Services (AWS) para

participar do Global Generative AI Accelerator, recebendo US$ 200 mil em créditos para desenvolver soluções de IA generativa.

Gerente

A Rakuten Advertising nomeou Patricia Farinazzo como Gerente de Publisher Partnerships no Brasil, após promoções de Mayara Costa e Augusto Parra, visando a expansão do portfólio da empresa.

Debate elétrico

O 2º Leilão de Transmissão da ANEEL ocorrerá em 27 de setembro, sendo conduzido pela B3. Elise Calixto, sócia do FAS Advogados, e Guilherme Peixoto, Superintendente de Licitações da B3, debaterão sobre o evento no FAS+Simples - Panorama.

Game

A Gamers Club lançou a GC Gaming Services, uma consultoria B2B para marcas que querem se comunicar com o público gamer. A empresa projeta faturar R$ 30 milhões em 2024.

Dobrando

A BossaBox atingiu o breakeven e dobrou sua receita mensal no 1º semestre de 2024, com expectativa de triplicar a receita anual e conquistar novas contas, como Bayer e SumUp.

Plantio

A Eventim e a TNC (The Nature Conservancy) lançarão um projeto para restaurar áreas degradadas da Amazônia, com o plantio de 6 mil árvores ainda em 2024.

Sócio

A Honest Market Brasil anunciou Raphael Mattos como novo sócio, com o objetivo de expandir suas 430 lojas para 5 mil até 2030, buscando um faturamento superior a R$ 1 bilhão.

Diretor

Daniel Moreira é o novo Diretor de Novos Negócios da Conta Simples, focando na expansão da empresa e no lançamento de novos produtos financeiros.

Global

A Portobello fará o preview da coleção Bossa On The Road na Cersaie, feira de revestimentos em Bolonha, Itália. A coleção estará disponível em mais de 60 países e no Brasil a partir de outubro.

CEO

A Lyons Produções anunciou Kamilla Fialho como sua nova CEO, com a meta de impulsionar os negócios da empresa e atingir um faturamento de R$ 10 milhões até o final de 2024.

Fatura

O Grupo SWA, sediado no Paraná, comemora 18 anos de atuação, com um faturamento anual de R$ 10 milhões. A empresa oferece soluções tecnológicas usadas por cerca de 500 mil estudantes e está expandindo sua presença internacional.

Nas redes

A Coelho da Fonseca está fortalecendo a presença online de seus corretores, oferecendo assessoria digital e reuniões mensais para auxiliá-los a usar o Instagram de forma estratégica para aumentar as vendas.

Tempo ganho

A Gedanken lançou uma plataforma que reduz em até 90% o tempo de homologação de fornecedores, já atendendo grandes players como Ambev e MRV.

Nomeando

A Sail Capital nomeou Fernando Masetti, Larissa Barreto e Pedro Persichetti como CEO, CSO e VP, respectivamente. A empresa projeta crescimento de 500% até o final de 2025.

Captação

A Indigitall captou 6 milhões de euros para expandir sua presença no Brasil, onde atende clientes como McDonald's e Verisure, com a meta de dobrar suas operações até 2025.

Alimento

No dia 14 de outubro de 2024, a ONG Banco de Alimentos realizará um evento beneficente em São Paulo, com um show de Tony Gordon. Toda a renda será destinada ao combate à fome e ao desperdício de alimentos.

Solar

Especialistas do setor de energia se reunirão nos dias 2 e 3 de outubro para debater geração centralizada e trackers solares no Fórum GC. Natasha Huang, da Axial, será uma das palestrantes.

Inovação

Daniel Gispert, presidente da SteelCorp, será um dos palestrantes no Modern Construction Show 2024, destacando inovações como o Light Steel Frame.

Manager

A Zapping anunciou Matías Délano como Country Manager no Brasil, com a meta de alcançar 30 mil assinantes até o final de 2024.

Roadshow

A Dinamize iniciará um roadshow por várias cidades do Brasil, apresentando estratégias avançadas de vendas e retenção a parceiros e clientes.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades