Bússola & Cia: após duplicar receita e captar R$ 3,4 mi, Labsoft parte para expansão internacional

A Labsoft captou R$ 3,4 milhões da Finep para investir em inovação no setor laboratorial e expandir para outros países.

Com clientes em mais de 10 países, a empresa duplicou sua receita nos últimos três anos, quadruplicando o número de clientes fora do Brasil e triplicando o faturamento nesses países.

A estratégia incluiu abrir uma sede no Chile e contratar equipes no Chile , Colômbia e México .

Hoje, atende mais de 270 clientes, incluindo Eurochem, TheraSkin, Copacol, Ipiranga, entre outras grandes empresas, e projeta crescimento de 24% para 2024.

Plataforma

A CWS Platform estima ultrapassar R$ 1 bilhão em vendas digitais de seus clientes. Em expansão, a empresa prevê crescimento de 300% no GMV para 2024 e já iniciou operações na Alemanha, França, Itália e Suíça. Com tecnologia própria, atende mais de 50 clientes de setores diversos, como agronegócio e construção, possibilitando digitalizar 100% das vendas e melhorando a capacidade de vendas em até 30%.

Sustentabilidade

A Nanox, pioneira em nanotecnologia focada em sustentabilidade, abriu um laboratório na Incubadora Mar & Indústria, em Portugal, com investimento de € 1 milhão, visando desenvolver tecnologias para o mercado europeu. A parceria com a IEFF fortalece a expansão na Europa, segundo o CMO Daniel Minozzi.

Plástico vegano

Referência em sustentabilidade, a Linus, criadora da primeira sandália de plástico vegana nacional, mira mais de 450 pontos físicos no Brasil e 50 no exterior, incluindo Austrália e Chile. A marca inaugurou unidades no Shopping Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet e no Aeroporto Executivo Internacional de São Paulo.

Corretora

A AJA Seg chega ao mercado com o objetivo de melhorar a eficiência operacional de pequenas corretoras, visando 90 corretoras conectadas até 2029 e receita de R$ 200 milhões. Com um modelo asset-light, a plataforma oferece ERP e CRM, além de suporte em todas as etapas, de vendas a gestão pós-venda, em um mercado que movimentou R$ 670 bilhões em 2023.

Black

A Pitzi, especializada em proteção para celulares, prevê crescimento de 30% nas vendas durante a Black Friday e Natal, superando em 20% as vendas de seguros em relação à Black Friday passada, devido à alta demanda por smartphones, segundo pesquisa da Tray, Bling, Melhor Envio e Vindi.

Chegada

A TCP Partners anunciou Thomas Lanz como responsável pela área de Governança Familiar, focado em implementar melhores práticas de gestão em empresas familiares, promovendo alinhamento entre os valores familiares e as estratégias de negócios.

Reversa

A Fast e a Brastemp, da Whirlpool, oferecem serviço de logística reversa para máquinas de lavar, promovendo o descarte correto de eletrodomésticos. Em três anos, a Fast reciclou mais de 12 toneladas de resíduos eletrônicos, através de postos de coleta em suas 80 lojas.

Gestão

A Webdox espera que o Brasil represente 30% de seu faturamento global até 2028. Com um crescimento de 500% no país, lançou uma versão renovada da plataforma Brain Companion, que usa IA para reduzir em até 98% o tempo de revisão de contratos, baseada no feedback de clientes brasileiros.

Preço

Segundo a Agger, o preço médio do seguro dos cinco carros mais vendidos no Brasil é de R$ 2,4 mil. A lista inclui Volkswagen Polo (R$ 2.215), Fiat Strada (R$ 2.730), Chevrolet Onix (R$ 2.595), Hyundai HB20 (R$ 2.205) e Fiat Argo (R$ 2.495).

Além-mar

A KYMO Investments abriu unidade em Aveiro, Portugal, focada em P&D no setor de TI, como parte de sua expansão internacional, iniciada com um escritório em Miami.

Contratação

O Mission Brasil, maior plataforma de serviços recompensados do país, contratou Julio Bastos como Chief Commercial Officer. O executivo tem experiência em empresas como Claro e Gi Group Holding.

Saúde

O Bradesco conquistou o prêmio de “Melhor Projeto de Saúde Mental” no Vittude Awards. A Thomson Reuters foi destaque como “Empresa Revelação”, e o Grupo Boticário como “Empresa Referência em Saúde Mental”.

Desconto

O Sales Clube oferece descontos de Black Friday para o programa Imersão 360, um evento presencial de três dias com técnicas de vendas e gestão, visando apoiar o crescimento de empreendedores.

Tim tim

A TIM foi premiada no Prêmio ABT com quatro troféus, incluindo o ouro com o projeto “Inovação Estratégica: como a TIM monetizou seus canais digitais”.

Escolha

Segundo a Nubimetrics, na Black Friday os consumidores brasileiros devem buscar itens como moda, cosméticos e eletrodomésticos. Roupas, especialmente kits de camisetas, estão em alta nas buscas.

Liderança feminina

A Learn To Fly lançou o e-book “Mulheres na liderança: O impacto da mentoria feminina no crescimento das organizações”, com dados de mercado e dicas de implementação, disponível gratuitamente no site da empresa.

Pilar

Após investir R$ 50 milhões em ESG, o Hospital HELP economiza mais de R$ 500 mil ao mês com energia solar, destinando o valor economizado para atendimento diferenciado pelo SUS.

Parceria

A NAMU firmou parceria com o Grupo DPSP, das Drogarias Pacheco e São Paulo, oferecendo aos clientes acesso a serviços de monitoramento da saúde e teleorientação.

Presença

A GOAT Digital estará no RD Summit 2024, maior evento de marketing e e-commerce da América Latina. Lucas Alves, cofundador da empresa, apresentará a palestra “Transforme seu time comercial em uma máquina de vendas”, no Digital Leaders, no próximo dia 7 às 14h20.

