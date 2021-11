Braskem e Cosan se unem por economia circular e neutralidade de carbono

As empresas da Cosan, grupo que investe em negócios dedicados à logística integrada e à diversificação da matriz energética brasileira, e a Braskem, empresa do setor petroquímico, criaram uma parceria para realizar iniciativas em prol de um futuro mais sustentável para o Brasil. As companhias assumiram o compromisso conjunto de alavancar a economia circular e a neutralidade de carbono – essencial para a sustentabilidade de todo o ciclo de produção e consumo –, por meio de diversas ações que contribuam de forma efetiva na agenda contra as mudanças climáticas.

Os esforços e investimentos serão focados em ações que possam ter seus impactos positivos mensurados. Em conjunto, a Braskem e a Cosan – junto a suas empresas Raízen, Compass, Comgás, Moove e Rumo – conduzirão iniciativas para reduzir as emissões de carbono, diminuir o consumo de energia e o uso de recursos naturais, e promover a disseminação de boas práticas ambientais e sociais que já são adotadas pelas companhias.

Um exemplo disso é a cadeia de produção do plástico verde, proveniente da cana-de-açúcar, uma matéria-prima renovável, e que evita a emissão de 3kg de CO2 para cada quilograma de plástico fabricado. Outro é a agenda de inovação que vem sendo conduzida pelas empresas para substituir insumos fósseis por matérias-primas renováveis na produção de químicos.

Uma frente da parceria que terá início imediato é a de ressignificar o destino de parte dos resíduos gerados em corridas de ruas patrocinadas pela Cosan. As duas empresas estão conduzindo um projeto para recolher, nos eventos esportivos, copos plásticos que serão reciclados e transformados em lixeiras que serão doadas para escolas públicas, gerando impacto social positivo. A primeira ação já aconteceu e foram coletados 850 kg de copos de polipropileno, quantidade que será transformada em mais de 500 lixeiras.

“A busca por um futuro mais sustentável requer mudanças fundamentais na forma como toda a sociedade, incluindo o setor empresarial, opera e direciona suas ações. Essa parceria é uma iniciativa muito promissora, e esperamos que possa incentivar cada vez mais a promoção de outras do tipo, que têm potencial de aumentar a escala e o impacto do investimento empresarial em soluções climáticas”, afirma Luis Henrique Guimarães, CEO da Cosan.

“Nós e a Cosan vínhamos construindo um relacionamento forte em algumas frentes comerciais. A partir de agora, essa história ganha um novo capítulo: o que antes era uma sinergia comercial passa a ser uma sinergia de propósito. Estamos estabelecendo um compromisso conjunto com as pessoas e o planeta e iremos somar esforços e investimentos para impulsionar projetos de impacto positivo, contribuindo para a agenda de desenvolvimento sustentável”, reforça Roberto Simões, CEO da Braskem.

Nos últimos cinco anos, a captura de carbono da relação comercial entre o grupo Cosan, por meio do fornecimento de etanol da Raízen, e a Braskem foi de 2,4 milhões de toneladas, o que equivale à plantação de quase 17 milhões de árvores. Com a continuidade da parceria entre as empresas na frente comercial, a expectativa é de nos próximos cinco anos capturar mais de 3 milhões de toneladas de CO2, o que equivale a mais de 21 milhões de árvores plantadas.

