Brasileiros caçam eletrônicos, livros e eletrodomésticos na Black Friday

Com o objetivo de entender os temas associados à Black Friday em 2020 e 2021, além de encontrar quais categorias geram maior interesse de compra para os consumidores brasileiros, a Nestlé organizou um Social Listening nas redes sociais para identificar os principais destaques e sentimentos relacionados à data.

Em parceria com a MindMiners, empresa de pesquisa digital, o estudo liderado pelo time de CMI (consumer & market insights) e Business Service da Nestlé identificou otimismo nos consumidores para a Black Friday em 2021. Mesmo com os impactos da pandemia, as buscas pela data iniciaram com antecedência (em comparação ao ano anterior) e o interesse segue sendo por itens mais caros com grandes descontos, como TVs e smartphones.

Além de eletrônicos e eletrodomésticos, os usuários demonstram interesse também na compra de livros durante a promoção desse ano, completando o top três dos itens de maior interesse de compra para a data. Entre as principais marcas e pontos de compra mencionados pelos usuários estão Amazon, Casas Bahia e Magazine Luiza, seguidos por Shopee e Extra.

A pesquisa aponta ainda que os consumidores acompanham os preços dos itens de desejo com antecedência e fazem simulações nos carrinhos dos sites de e-commerce, canal de compra que segue sendo o principal por sua comodidade e praticidade, mesmo após a reabertura do comércio físico.

De acordo com dados da MindMiners, 48% das pessoas costumam sempre ou quase sempre realizar compras na Black Friday. Dos que compram, 85% gostam de pesquisar os preços com antecedência. E apesar do entusiasmo maior em 2021 com a data, existe também a desconfiança com os descontos oferecidos, 55% consideraram os descontos de 2020 piores ou muito piores do que em 2019.

Black Friday na Nestlé

Durante todo o mês de novembro, o Nestlé Até Você, uma plataforma da companhia para os varejistas, está ativando a Black Friday com condições exclusivas. São várias promoções, lançamentos de produtos Nestlé, combos de “Leve e Pague” e muito mais. Cada iniciativa foi estruturada para tornar a jornada de compra do comerciante mais prática, garantindo que ele tenha os produtos certos para o seu ponto de venda.

Com o Nestlé Até Você, a companhia busca apoiar ainda mais a transformação digital do varejo brasileiro. A meta é que 100% dos pequenos varejistas que vendem produtos da companhia passem a usar o Nestlé Até Você até 2022. A plataforma oferece várias vantagens, como acesso ao mix completo de produtos da companhia, condições especiais de pagamentos e ofertas exclusivas.

Vem de Bolo

Vem de Bolo criou diversas campanhas durante o mês de novembro. Até a Black Friday, todos os produtos têm 50% de desconto mais frete grátis. A Vem de Bolo é um marketplace de bolos e doces dedicados a empoderar as pequenas confeitarias. São 2020 produtos incríveis para todos os perfis de consumidores.

Eles são feitos por 138 confeitarias que passam por uma grande curadoria, incluindo quatro lojas Casa Vem de Bolo, que fazem receitas exclusivas da Nestlé. O marketplace tem bolos simples, recheados e de potes; docinhos; brownies, tortas; kits, cupcakes e até produtos para pets.

Além disso, também oferece produtos para quem tem restrições alimentares, com opções sem glúten; sem lactose; sem adição de açúcar, sem amendoim e produtos veganos e integrais. Vem de Bolo está presente na capital paulista e em mais cinco cidades de São Paulo: Guarulhos, Osasco, São Caetano, Jundiaí e Piracicaba. A variedade de produtos pode variar pelo endereço de entrega.

