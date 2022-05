Beatriz Leite: Mãe empreendedora: a primeira mulher a se cansar

Por Beatriz Leite*

Mês das mulheres e pela primeira vez não vemos apenas lives ou flores na agenda das empresas. Ações com alguma forma de repasse de renda ou promoção de negócios e empregos para mulheres pipocam cada vez mais. Fico muito feliz, esse é um caminho real para o “empoderamento” feminino.

Por que é tão importante contar com essas ações que vão além de um evento cheio de falas inspiracionais e que também geram dinheiro no bolso da mulher brasileira?

Em seu livro “Empoderamento”, Joice Berth nos conta de forma reflexiva e aprofundada algumas dimensões do empoderamento, os quais resumo abaixo em três eixos principais:

Individual: tem muito a ver com consciência, autoconfiança e autoestima. É aquele nível que todo mundo associa com “empoderamento”, mas que hoje em dia os movimentos entendem que não podemos mais falar “empodere uma mulher”. Ela empodera a si mesma. De dentro para fora.

tem muito a ver com consciência, autoconfiança e autoestima. É aquele nível que todo mundo associa com “empoderamento”, mas que hoje em dia os movimentos entendem que não podemos mais falar “empodere uma mulher”. Ela empodera a si mesma. De dentro para fora. Econômico: nem só de #girlpower vive a empreendedora. Ela precisa pagar os boletos, comprar mais material e ainda ter o dinheiro para alimentação dos filhos e quem sabe o salão de beleza. Todo mês. Falar de empoderamento apenas pelo viés do “vai mulher, você é capaz” sem oferecer os meios ou facilitar o caminho, é como falar para alguém no deserto que basta força de vontade para fazer chover.

nem só de #girlpower vive a empreendedora. Ela precisa pagar os boletos, comprar mais material e ainda ter o dinheiro para alimentação dos filhos e quem sabe o salão de beleza. Todo mês. Falar de empoderamento apenas pelo viés do “vai mulher, você é capaz” sem oferecer os meios ou facilitar o caminho, é como falar para alguém no deserto que basta força de vontade para fazer chover. Política e Mobilização Social: a mulher empoderada e com dinheiro move mundos, certo? Sim, ela é capaz de muito, entretanto sem ter poder na estrutura da sociedade dificilmente vai entender o que aconteceu quando congressistas homens barrarem uma lei que transformaria sua situação. Entender que ela pode e deve se mobilizar e que as leis e os governantes afetam diretamente sua vida e negócio, faz parte.

Imagine se não existisse licença maternidade? E se o SUS não custeasse um papanicolau ou uma laqueadura? Considerando que a maior parte das empreendedoras tem faturamento médio mensal de R$ 2.500 conforme pesquisa da RME, entende-se que essas nano, micro e pequenas empreendedoras dependem muito da estrutura social e política, na sua vida pessoal e negócio.

Promover lives e dar descontos ou vouchers para mulheres é bem legal. É um começo ou a ponta do iceberg. Essa mulher precisa de estrutura social, política e econômica para que sua lojinha de bolos não seja apenas um sonho de uma mulher empoderada e endividada.

Contar com organizações sociais como a RME, que oferece além de uma rede de suporte, capacitação, mentoria e recursos para mulheres é imprescindível, porém uma andorinha não faz verão. Organizações e marcas interessadas em de fato empoderar precisam se unir na causa, e nem precisa de muitas lives no dia 8 de março, mas ações ao lado de organizações que promovam de fato uma mudança para as mulheres.

*Beatriz Leite é gestora de projetos, formada em Gestão Ambiental pela USP e pós-graduada em Gestão de Projetos pelo Senac. Atua há quase 10 anos em negócios e organizações sociais, nas áreas de longevidade, desenvolvimento local, cultura e empoderamento feminino

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Intraempreendedorismo: você já observou o potencial do seu time hoje?

Tecnologia na saúde pode ser maior aliada das mães no mercado de trabalho

Vendas do Dia das Mães movimentou R$ 5,3 bilhões em shoppings