Aplicativo de reforço escolar chega para completar jornada de estudos

Segundo o Estudo “O impacto da pandemia na educação” feito pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o Brasil deverá levar de três a 11 anos para recuperar a aprendizagem perdida durante a crise sanitária mundial provocada pelo novo coronavírus. Em um cenário de acelerada transformação digital, a tecnologia pode ser uma grande aliada. Pensando nisso, ProUser Apps desenvolveu o Reforça App, ferramenta digital para auxiliar no processo de ensino da educação básica.

De usabilidade fácil, rápida e simples, o Reforça App é voltado para estudantes dos ensinos fundamental dois, médio e que irão prestar o Enem, tendo como principal metodologia os flashcards — cartões com ilustrações, textos e áudios — explicativos de todas as matérias, alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como matemática, física, história e português.

“Queremos ser um complemento ao desenvolvimento educacional brasileiro como ‘o melhor amigo do estudante’. Nosso conteúdo aborda os principais itens de dúvidas em todas as matérias. Com linguagem prática, o Reforça App aborda os conteúdos por meio de cards que combinam ilustrações, textos e áudios explicativos, o que estimula o processo de cognição”, declara Rodrigo Murta, fundador e CEO da ProUser Apps.

A ferramenta já conta com uma parceria com a Tim, que vem fortalecendo seu posicionamento em prol da tecnologia como ferramenta para fortalecer a educação no Brasil. A operadora já tem uma parceria com a Ampli, empresa do grupo Kroton, com foco na democratização do ensino superior, e agora volta suas atenções para a educação básica.

Segundo Bernardo Weisz, diretor de VAS & Devices da empresa, há uma preocupação em agregar ao portfólio serviços que, realmente, façam a diferença na vida dos clientes.

“Nosso intuito é oferecer, além de produtos de qualidade, ferramentas que potencializem a experiência do usuário, trazendo benefícios relevantes para o seu dia a dia. Somos líderes em cobertura 4G e apostamos no poder da conectividade para transformar realidades. O acesso à educação por meio do smartphone é um exemplo de como a tecnologia pode impulsionar grandes mudanças”, afirma o executivo.

Disponível para downloads em smartphones (sistemas Android e IOS), o Reforça App também oferece aos usuários um canal de tira-dúvidas das principais matérias com monitores por meio de chat online que funcionará, inicialmente, de 8h às 20h nos dias de semana e de 8h às 14h aos sábados.

Segundo levantamento feito pela App Annie, agência focada em análise do mercado mobile, o Brasil é o país com a maior média de tempo gasto em aplicativos. A pesquisa, amparada em dados do segundo trimestre de 2021, revela que a média de horas diárias conectadas em apps é de 5.4. Além disso, de acordo com a terceira edição do Painel TIC covid-19, estudo divulgado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), o telefone celular foi o principal dispositivo usado para acompanhar as aulas e atividades remotas.

“Nossa ideia é aproveitar este potencial e familiaridade do público brasileiro com o mobile para apresentar uma solução que está atacando um problema grande e real do Brasil. Vamos investir forte para que essa solução chegue a milhões de jovens brasileiros, seja através de distribuição própria, seja através de parcerias que estamos negociando com grandes empresas e instituições”, diz Murta.

