Alliar investe para expandir área de atuação da startup iDr

A Alliar, terceiro maior grupo de medicina diagnóstica do Brasil, vai investir em sua healthtech iDr e projeta um crescimento de 15% a 20% da plataforma nos próximos três a cinco anos. A startup oferece serviços de saúde de forma remota para hospitais e clínicas em 13 estados brasileiros. Nos últimos três meses triplicou o faturamento esperado para 2021, com assinatura de novos contratos e a expansão para o Estado do Amazonas.

Segundo Fabio Mattoso, diretor do iDR, a plataforma aprimora a qualidade em medicina diagnóstica ao incorporar inteligência e eficiência à jornada do paciente. “Investimos no treinamento dos nossos profissionais, que trabalham remotamente na operação de aparelhos de tomografia e ressonância, por exemplo. Temos uma tecnologia que nos permite acessar esses equipamentos para que nossa equipe possa, à distância, operá-los e interagir com os pacientes e profissionais de enfermagem que estão no local da execução dos exames. Em muitos locais, há uma carência de profissionais com esse tipo de especialização.”

O projeto surgiu de uma demanda da própria Alliar, que tem laboratórios em todo o Brasil. Especializada na operação à distância, com protocolos personalizados e um centro de comando, o grupo decidiu investir na empresa e na prestação de serviço para o mercado. Para Mattoso, 2020 foi o ano de consolidação do iDr, que atingiu a marca de 100 mil laudos de telerradiologia realizados.

No balanço do primeiro trimestre de 2021 da Alliar, a plataforma foi destaque. O iDR teve recorde de faturamento, sendo responsável por 1,5% da receita da companhia. “Com os contratos assinados em 2020, triplicamos a receita esperada para 2021. Nossa expectativa é de seguir na expansão geográfica, incremento do time comercial, ampliar o pipeline de clientes e também as soluções oferecidas”, diz Mattoso.

