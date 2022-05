Abrainc premiará os melhores da construção civil e indústria imobiliária

A Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) está com inscrições abertas para a terceira edição do Prêmio Produtividade do Mesmo Lado. O prêmio, organizado em conjunto com o grupo de associações da construção civil e indústria imobiliária (Entidades do Mesmo Lado), foi criado em 2020 para estimular a troca de experiências e promoção de boas práticas, ferramentas e soluções que impactem positivamente a capacidade de produção do setor. As inscrições podem ser realizadas no site do prêmio.

Até o dia 1º de outubro, incorporadoras, construtoras e empresas de edificação (residencial, comercial, industrial ou institucional) e de infraestrutura (mobilidade urbana, transportes, energia e saneamento) podem inscrever seus cases nas seguintes categorias:

Material Componente ou Sistema Construtivo : cases em que a contribuição principal para a melhoria da produtividade foi em decorrência de um novo material, componente ou sistema.

: cases em que a contribuição principal para a melhoria da produtividade foi em decorrência de um novo material, componente ou sistema. Equipamento : apresentação da introdução de algum equipamento, seja para logística, segurança, processo construtivo ou outra finalidade dentro do canteiro de obras.

: apresentação da introdução de algum equipamento, seja para logística, segurança, processo construtivo ou outra finalidade dentro do canteiro de obras. Planejamento : empreendimentos que tiveram mais eficiência devido à implementação de melhorias em novos processos ou modelos metodológicos de gestão e controle de obras.

: empreendimentos que tiveram mais eficiência devido à implementação de melhorias em novos processos ou modelos metodológicos de gestão e controle de obras. Projeto: soluções do projeto de qualquer tipo (arquitetura, estrutura, revestimento, etc.) que proporcionaram melhor eficácia quando implementadas na obra.

Os cases serão submetidos a um júri técnico que vai avaliar todos os trabalhos, considerando os seguintes critérios: replicabilidade (viabilidade financeira de repetir a solução em outros empreendimentos); solução técnica/inovação (mais criativas); impacto na obra (reduções no custo, prazo, mão de obra e impacto ambiental); integração fornecedor/construtor (resultados que envolvem uma maior inclusão entre os agentes envolvidos no serviço).

Além de referendar as vencedoras como vanguardistas de boas práticas e inovação para a cadeia do setor o prêmio proporciona uma visibilidade às companhias e seus recursos. “Ele reconhece empresas e profissionais envolvidos nos projetos, mostra como a construção civil explora novas tecnologias e inovações nos seus canteiros de obras e, não menos importante, a plataforma vira um grande repositório de cases da cadeia produtiva do setor”, afirma o presidente da Abrainc, Luiz França.

