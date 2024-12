A estratégia por trás da escolha da nova Diretora de Marketing do Carrefour

Desde fevereiro de 2023, o marketing da marca Carrefour passou a integrar a diretoria de Desenvolvimento de Vendas e Pricing, e a cadeira de CMO (Diretor de Marketing) estava temporariamente desocupada.

Agora, para consolidar a estratégia de integração e expansão entre as marcas Carrefour e Sam’s Club Brasil, o grupo anunciou a nomeação de Claudia Vilhena como CMO.

A executiva já ocupava a posição de CMO do Sam’s Club Brasil e assumiu recentemente a direção da área de CRM e Loyalty. Sua escolha como líder no marketing da marca Carrefour, reflete os planos do Grupo para consolidar a estratégia de integração e expansão das duas marcas na operação de varejo.

Fortalecendo a visão da jornada do cliente

Agora, com a unificação das áreas de marketing das duas marcas, incluindo CRM, sob uma diretoria sênior, o foco será oferecer uma comunicação mais personalizada e integrada para o consumidor. A executiva seguirá reportando a José Rafael Vasquez, CEO de ambas marcas.

“Ao assumir a responsabilidade pelo marketing das marcas Carrefour e Sam’s Club, o foco será integrar as jornadas de consumo, utilizando dados e CRM para oferecer uma comunicação mais assertiva e personalizada, criando uma experiência mais rica aos nossos clientes. Acreditamos que o marketing precisa impactar diretamente a performance das vendas e, com isso, potencializar os negócios”, afirma Claudia Vilhena.

Para executiva, marcas são partes de um ecossistema único

E esse sistema deve oferecer ao consumidor diferentes opções de acordo com suas necessidades. “Você quer economizar? Vai ao Atacadão. Busca um sortimento diferenciado? Carrefour. Clube de compras com exclusividade? Sam’s Club. Essa visão integrada da jornada do consumidor é o que faltava para otimizar as estratégias de marketing e oferecer a melhor experiência para nossos clientes”, explica.

Sob a liderança de Claudia, o Grupo Carrefour continua avançando com o plano de expansão de Carrefour e Sam’s Club, que em 2025 celebrarão os 50 e 30 anos de história no Brasil, respectivamente.

A unificação das duas marcas na área de marketing tem o objetivo de ampliar a sinergia e o fortalecimento no mercado, focando nas características de cada bandeira, além de proporcionar uma comunicação mais eficaz e personalizada, alinhada às necessidades do consumidor brasileiro atualmente.

Antes de sua passagem pelo Grupo Carrefour, Claudia Vilhena teve uma carreira consolidada em empresas como Makro Atacadista, iG, Agência Click, Itaú Unibanco e na escola de negócios Saint Paul, onde se destacou na área de marketing e relacionamento com o cliente.

