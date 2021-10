Oito motivos para sua marca usar o TikTok e não dançar no mercado

Por Jaderson Alencar*

O TikTok é a rede social mais baixada do mundo! (Sim, com ponto de exclamação). Só essa informação já é o gatilho necessário para que tenhamos um olhar mais apurado em relação à plataforma e, principalmente, um entendimento sobre a jornada dos usuários e suas motivações.

TikTok é muito mais do que música e dança. É sobre engajamento, participação, being part of something. É sobre interatividade, construção de histórias e desafios, oportunidade, estímulo, entretenimento e sim, é sobre negócios. Negócios que têm alavancado empresas de todos os tamanhos.

Ah, não se sinta velho por não ter ou não saber usar. Eu prometo, é bem intuitivo e criar histórias em vídeos curtos pode ser bem divertido.

E aqui vai meu challenge de negócio, se fizer sentido para você. Listei oito motivos pelos quais você deve considerar a rede na sua estratégia. Vamos lá?

A taxa de engajamento: a taxa de engajamento do TikTok chega a ser superior a das outras redes sociais. Segundo levantamento da Upfluence, este percentual é de 18%, quase cinco vezes maior que o segundo colocado. Isso se deve pela frequência de uso, o perfil de público e os vídeos curtos em alta. Um marketplace de criadores de conteúdo: no TikTok você pode ter um match da sua empresa com mais de 35 mil criadores de conteúdo, dentro de um mesmo lugar. O Creator MarketPlace entrega dados do influenciador para que as marcas analisem se existe consonância com sua estratégia. É organizado e inédito. Algoritmo assertivo: o sistema de recomendação é um dos principais diferenciais do TikTok. O algoritmo é bastante assertivo na segmentação de interesses de cada usuário, com cruzamento de inúmeras variáveis o que, consequentemente, aumenta o tempo de navegação e a frequência. Oportunidade para todos: o número de seguidores não é métrica para que seu perfil seja mais ou menos entregue aos usuários da plataforma. Dessa forma, um criador de conteúdo que está começando tem a mesma oportunidade de “aparecer” e o mesmo potencial de viralização que um influenciador renomado. Uma aproximação com novos usuários pouco atraídos pela publicidade tradicional: o público do TikTok é formado, em sua maioria, por pessoas da geração Z e alpha, que não têm hábitos e jornadas interligados aos da publicidade tradicional. Quase 70% do público da plataforma possui entre 6 e 34 anos. O lugar para desafiar seu público: os challenges são a grande febre no TikTok. Se seu conteúdo for legítimo e interessante ele pode impactar o público de forma muito interativa/participativa e criar uma conexão muito forte com sua marca e com os criadores de conteúdo. Uma alavanca de negócios para todo tipo de empresa: o TikTok Ads Manager permite que qualquer empresa crie e publique suas campanhas, não importando o seu tamanho, com orçamento flexível e segmentação eficiente. É fun no meio do turbilhão em que vivemos: em um momento pandêmico, com a saúde mental abalada, falar sobre música, bichinhos, humor, beleza, gastronomia, dublagens e ver seus artistas favoritos, ouvindo suas músicas favoritas, é um alívio e uma válvula de escape.

Por fim, cuidado para que a sua marca não dance nesta estratégia. Entenda que para vender, é preciso se fazer apaixonar, criar conexões, fortalecer laços e comunidades. E isso, nunca vai mudar, não importa a ferramenta. O que importa, neste caso, é a surra de dopamina.

*Jaderson Alencar é sócio-diretor da FSB Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a EXAME. O texto não reflete necessariamente a opinião da EXAME.

