72% dos consumidores compraram alguma coisa na Black Friday. E você?

A Gelt, principal plataforma de cashback em alimentos e produtos do dia a dia no Brasil, divulgou recentemente um estudo sobre o consumo e percepções durante a Black Friday 2021. A partir dos dados disponibilizados, foi possível mensurar que 72% realizaram compras no último dia 26. A pesquisa foi realizada com usuários do aplicativo e teve dez mil respondentes entre os dias 29 de novembro e 2 de dezembro.

Segundo o estudo, 43% dos consumidores compraram alimentos e bebidas, 20% compraram eletrodomésticos, 14% roupas e acessórios e 13% investiram em itens diversos. Mesmo com o varejo utilizando a data para antecipar as vendas de Natal, apenas 6% disseram ter comprado presentes. Mais da metade dos pesquisados afirmaram que irão se preocupar com as compras natalinas apenas às vésperas do dia 25 de dezembro.

Para 32% dos entrevistados, as promoções do ano passado foram melhores, mas 43% disseram ter gastado mais em 2021 com relação a 2020.

O relatório também mostra que quase metade das pessoas fez as compras presencialmente, enquanto 38% optou pelo e-commerce. Quando perguntados sobre o quanto gastou, 49% desembolsaram até 200 reais, 24% entre R$ 200 e R$ 500 e apenas 13% gastaram mais de R$ 1 mil. Sobre o método utilizado para realizar pagamentos, o cartão de crédito é o preferido de 58% dos compradores, seguido pelo débito (17%) e dinheiro em espécie (16%).

