6 em cada 10 brasileiros estão preocupados com finanças, aponta pesquisa

63% dos brasileiros das classes A, B e C estão preocupados com dinheiro para o futuro. Apenas 2% dizem não ter nenhuma preocupação. E os jovens são os que estão mais aflitos: 84% dos entrevistados entre 16 a 24 anos disseram estar preocupados.a

A pesquisa “A relação dos brasileiros com dinheiro”, feita pela Nexus entrevistou, online, 1.010 cidadãos com nas 27 Unidades da Federação (UFs), considerando o Critério Brasil, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (Abep) para divisão de classes.

Segundo Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, “Os dados da Nexus chamam bastante atenção. Ao somar os que não conseguem poupar (48%) com os que precisam de ajuda (11%) ou atrasam contas (5%), chegamos a um número ainda mais preocupante: 64% da população das classes A, B e C não conseguem juntar dinheiro. Esses brasileiros se tornam mais vulneráveis a imprevistos e mais distantes de construir um futuro financeiro sólido”, analisa.

Aposentadoria também é grande preocupação

Ligada ao futuro financeiro, a aposentadoria também é uma grande preocupação para um terço (33%) dos brasileiros das classes A, B e C. Outros 24% se disseram apenas preocupados, somando 57%. Outros 18% se disseram mais ou menos preocupados, 9% pouco preocupados, 10% nada preocupados e 7% não quiseram ou não souberam opinar.

Entre os que estão muito preocupados, se destacam, novamente, os mais jovens (46%) e brasileiros da classe A (43%). Por outro lado, 28% de quem têm 60 anos ou mais se disseram nada preocupados com a aposentadoria.

Metade da classe ABC paga as contas, mas dinheiro não sobra

A preocupação com a falta de reserva para o futuro é consequência do retrato atual das finanças dos brasileiros das classes A, B e C: quase metade (48%) disse que consegue pagar todas as contas, mas que o dinheiro não sobra.

O percentual de brasileiros que pagam as contas, mas não conseguem guardar dinheiro, é maior entre os mais jovens (55%), moradores do Sudeste (53%) e quem estudou até o ensino médio (51%).

Entre moradores do Nordeste ou quem estudou até o ensino médio, 7% responderam que precisam deixar contas para o mês seguinte por falta de dinheiro para o pagamento.

Os moradores do Norte/Centro-Oeste são os com menor preocupação com as contas, 43% gerenciam bem o dinheiro, que ainda sobra depois das contas pagas.

51% dos brasileiros das Classes ABC têm dívidas no cartão de crédito

A pesquisa da Nexus revela ainda que menos de um terço (27%) dos brasileiros das classes ABC não possuem dívidas. Metade (51%) respondeu que tem dívidas no cartão de crédito, outros 28% têm empréstimos pessoais, 17% financiam imóveis ou veículos, 8% têm dívidas no cheque especial e 2% responderam que têm outros tipos de dívidas.

A presença de dívidas pesa no orçamento mensal: 42% dos brasileiros das classes A, B e C que não possuem dívidas conseguem guardar algum dinheiro no fim do mês. O número cai para 27% entre quem possui dívidas. O esforço para conseguir pagar as contas também é maior, 14% de quem tem algum tipo de dívida tem que se esforçar muito para fechar o mês, contra 5% de quem não têm dívidas.

A dívida no cartão de crédito é maior entre quem tem de 25 a 40 anos (66%) e moradores do Nordeste (58%), já os empréstimos pessoais chegam a 44% entre os maiores de 60 anos. A classe A é a única segmentação em que mais da metade da população (52%) não tem nenhum tipo de dívida.

Entre quem têm algum tipo de dívida, 44% têm débitos que comprometem mais de 1 mês de renda. Nos mais velhos, esse número chega a 58%.