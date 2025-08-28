Entrou, saiu: 4 em 10 brasileiros gastam tudo o que ganham em 36 horas

O 5º dia útil de cada mês é motivo de felicidade para muitos assalariados. Mas, depois que o dinheiro entra na, quanto tempo demora para o brasileiro gastar tudo? Segundo um estudo da fintech Klavi, 42,2% dos brasileiros gastam tudo em 36 horas.

Também não é irrelevante o percentual de quem gasta tudo em 24 horas - 18,2%, quase um quinto dos brasileiros, não seguram o salário por um dia cheio.

E quem não gasta tudo, tende a deixar muito pouco. Depois de 36 horas, 56,3% dos assalariados tinham menos de R$ 100 na conta.

Bruno Chan, CEO da Klavi, afirma que são inúmeros os motivos que levam os brasileiros a gastarem tudo o que ganham em questão de horas. “É difícil apontar um único vilão”, diz. Outros estudos da fintech comprovam não ser incomum as pessoas gastarem mais do que sua renda — ainda que seja para pagar pelo essencial.

“A pessoa aproveita logo o momento em que o salário cai para pagar todos os seus boletos. Esse é um exemplo em que a conta estar zerada rapidamente após cair o dinheiro significa, na verdade, um sinal de uma pessoa que honra seus compromissos com um orçamento justo.”

Inadimplência

Mas, para as pessoas que gastam tudo o que tem sem pagar as devidas contas, o resultado é a necessidade de produtos de crédito, como cheque especial e cartão.

Quem usa todo o dinheiro que recebe para pagar contas e, mesmo assim, não quitou tudo o que devia, acaba caindo no cheque especial ou recorrendo ao cartão de crédito. É um crédito mais caro que, se não for pago em dia, pode acabar em inadimplência.

Das 7,2 mil pessoas que o estudo acompanhou, todas possuíam crédito em aberto, ou seja, possuíam dívidas. Quase metade, 49%, deviam valores acima de R$ 1.000,01; 24% tinham dívidas entre R$ 500,01 e R$ 1000; outros 24% deviam entre R$ 100,01 e R$ 500; e somente 3% tinham dívidas abaixo de R$ 100.

O Mapa da Inadimplência da Serasa mostra que 77,8 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil.

Para Chan, a inadimplência é uma mistura de falta de educação financeira com alto custo de capital. Com a Selic a 15%, os juros dos empréstimos aumentam.

“No entanto, é importante separar o joio do trigo. Crédito é fundamental e é algo que faz a roda da economia girar, por isso o próprio governo incentiva e está criando cada vez mais ferramentas para uma análise responsável”, aponta Chan.

Entretanto, ele aponta ser necessária uma análise criteriosa na concessão do crédito.

“Com Open Finance, por exemplo, conseguimos identificar apostadores contumazes. Já observamos pessoas que comprometem mais de 50% de sua renda com bets, logo após solicitar crédito. Essas pessoas, muitas vezes, solicitam estão pedindo crédito de novo dali a 60 dias. Não deveriam ter crédito aprovado, mas muitas vezes sem o dado adequado isso ocorre.”

Nessa história toda, poupar fica para trás.

“Fazer um pé de meia é fundamental, mas infelizmente não é uma possibilidade para muitas pessoas. Acredito que podemos evoluir muito em relação à educação financeira. Temos, por exemplo, diversas plataformas de gestão financeira bem interessantes, identificando gastos supérfluos por meio do Open Finance e sugerindo proativamente melhorias.”