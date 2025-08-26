4 estratégias para reter e atrair talentos em tecnologia

A busca por profissionais qualificados em tecnologia continua desafiadora para as empresas brasileiras. Com a transformação digital acelerada em praticamente todos os setores da economia, áreas como inteligência artificial, cibersegurança e finanças têm enfrentado uma escassez crítica de talentos. Segundo levantamento da ManpowerGroup Brasil, 81% das organizações relatam dificuldades para encontrar profissionais qualificados e os setores de TI e Dados lideram esse índice, com 84% de escassez.

Frente a esse cenário, cresce a urgência por estratégias que não apenas atraiam, mas também consigam reter os profissionais mais disputados do mercado. “Estamos falando de um público qualificado, conectado e com inúmeras oportunidades à disposição. Nesse contexto de alta competitividade, a forma como as empresas tratam temas como cultura, autonomia e sentido no trabalho tem se tornado um diferencial real”, aponta Cleusa Toledo Zolin, gerente de Gente e Gestão da Idea Maker, fintech que desenvolve soluções para e-commerce de produtos com venda incentivada, meios de pagamento e gestão de dados.

Diante desse desafio, a executiva destaca abaixo 4 principais estratégias para atrair e reter talentos do setor de tecnologia. Veja a seguir:

1. Investir em employer branding com transparência e consistência

A construção da marca empregadora (employer branding) ganhou status estratégico dentro das organizações, especialmente em áreas técnicas, onde a concorrência por talentos é acirrada. Mais do que campanhas institucionais, o foco está em mostrar o dia a dia da empresa de forma autêntica, com os bastidores das equipes, os desafios reais e os valores que guiam a atuação da organização.

“Na Idea Maker, uma das frentes tem sido o uso ativo do LinkedIn como canal de diálogo com o mercado. Compartilhamos ali cases de inovação, relatos dos profissionais, iniciativas de cultura e os bastidores das nossas entregas. Essa exposição aproxima os talentos do que realmente somos e posiciona a equipe como protagonista”, explica Zolin. A fintech foi reconhecida, pelo terceiro ano consecutivo, como uma das melhores empresas para trabalhar segundo o selo Great Place to Work (GPTW).

2. Oferecer trilhas de desenvolvimento e aprendizado contínuo

Outro fator cada vez mais determinante na retenção de talentos é a possibilidade de crescimento dentro da organização, tanto no aspecto técnico (hard skills), quanto no comportamental (soft skills). Profissionais da área de tecnologia, especialmente os mais experientes, buscam ambientes que ofereçam desafios constantes e oportunidades concretas de evolução em suas carreiras.

“É preciso implementar planos de desenvolvimento personalizados, formações técnicas e capacitações em soft skills. As pessoas querem sentir que estão crescendo, que têm futuro dentro da empresa em várias frentes”, comenta Zolin.

3. Praticar a flexibilidade como pilar da cultura e não como benefício isolado

A flexibilidade ainda permanece entre as principais exigências dos profissionais tech. Em uma pesquisa recente da Robert Half, 86% dos respondentes afirmaram priorizar oportunidades que ofereçam liberdade de horário e local de trabalho. “A flexibilidade, além de um ganho para o profissional, também é para a empresa, que pode muitas vezes contar com pessoas de diferentes locais, hábitos e backgrounds”, reforça a executiva.

4. Reforçar o propósito e o impacto das entregas

A nova geração de profissionais tem buscado mais do que estabilidade financeira. quer fazer parte de algo que gere impacto real. Um levantamento da PwC aponta que 75% dos profissionais brasileiros consideram o propósito organizacional um fator decisivo na hora de aceitar ou permanecer em um emprego.

“Uma das formas de reforçar essa conexão é evidenciar o valor das soluções desenvolvidas, desde o impacto em clientes até a contribuição para setores estratégicos da economia. Em um cenário de escassez de talentos e transformações aceleradas, não há soluções únicas, mas sim um conjunto de iniciativas que, juntas, constroem ambientes mais atrativos, humanos e sustentáveis para os profissionais de tecnologia. Empresas que entendem esse movimento saem na frente na corrida pelos talentos mais disputados do mercado”, finaliza Zolin.