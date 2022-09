TRENDS: SEO, estratégia de longo prazo que traz recompensas de longo prazo

Há alguns anos, as estratégias de SEO não levavam em conta a usabilidade do domínio para os usuários ou a semântica, ou seja, a interpretação das frases e o sentido das palavras.

Hoje, o foco não é mais na pontuação dos robôs dos sites de busca, mas na especialização em ROI por meio de conteúdo inteligente, links bem estruturados e uso de inteligência artificial.

As mudanças de algoritmos do Google trouxeram um sistema de classificação que detecta mais precisamente as intenções dos usuários e conteúdos valiosos chegam aos destinatários com mais assertividade.

Portanto, estratégias de longo prazo, com ações qualitativas, oferecem recompensas de longo prazo.

Investir em SEO tem retorno se o conteúdo não for genérico, tiver qualidade e corresponder com as intenções de busca.

Sabemos que a otimização de mecanismos de busca é uma das melhores maneiras de expandir um negócio online, mas, por incrível que pareça, essa ferramenta ainda é subutilizada e a mão de obra para esse fim ainda está, em sua maioria, pouco especializada.

Compreender como os algoritmos funcionam é fundamental. Acompanhar essas mudanças, também, mas, para além dos números, o aumento da classificação requer uma criação de conteúdo que abrange uma cobertura completa de problemas-chave. Isso quer dizer que a utilidade do conteúdo é o que garante melhor posicionamento nos rankings de busca.

Otimização para smartphones também deve ser levada em conta.

A pesquisa nacional do Datafolha sobre consumo e comportamento digital brasileiro aponta que o dispositivo mais utilizado para acessar a internet é o smartphone.

Esse indicador revela que a maioria da população navega por meio de seus celulares. Isso não é mais uma tendência, é fato.

Celulares se transformaram em computadores de bolso, com uma tecnologia antes inimaginável.

O formato mudou. A navegação deve acompanhar todas essas mudanças e se tornar cada vez mais responsiva para que a experiência das pessoas seja agradável, com facilidades e agilidade.

As impressões do navegador enquanto está online devem ser acompanhadas para que possíveis adaptações de site, qualidade de links, artigos relacionados e afins, mantenham o foco no aumento do tráfego orgânico.

Inteligência artificial será a ferramenta potencializadora desse processo que permitirá mais tempo para ajustes e diagnósticos das necessidades.

A tendência é que ela aprimore a compreensão da linguagem natural e seja utilizada como auxiliar na criação de conteúdo, seja na análise da concorrência ou até mesmo na redação.

Uma estratégia relevante pouco esquecida pelo mercado são os testes A/B que funcionam para entender o que converte melhor e porque.

Para quem está planejando entrar em mercados estrangeiros, com concorrência local já estabelecida, os testes são uteis para conhecer melhor onde está pisando e qual a melhor maneira de se classificar.

SEO é um trabalho que acompanha todas as etapas do funil.

Para fazer campanhas de sucesso, é preciso construir autoridade e isso leva tempo, empenho e dedicação, mas o resultado, quando positivo, é altamente recompensador.

