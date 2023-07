Marcelo Romero: A transformação digital no mercado imobiliário

Por Marcelo Romero*

Ferramentas tecnológicas estão sendo cada vez mais adotadas por especialistas do setor imobiliário com o objetivo de otimizar a forma como as pessoas compram, vendem, pesquisam, comercializam e gerenciam propriedades.

No competitivo mercado imobiliário, é essencial utilizar recursos digitais em todos os aspectos da experiência do cliente na busca por um imóvel. Mesmo sendo virtual, aquele momento pode ser muito mais do que um simples serviço de compra e venda, mas sim uma consultoria completa, com inteligência de mercado e assessoria imobiliária do início ao fim.

O investimento em recursos digitais de alta qualidade destaca-se como uma estratégia para envolver os interessados na decisão de compra. Através da personalização e da busca devidamente filtrada, os clientes podem definir mais facilmente todos os detalhes pertinentes ao imóvel dos seus sonhos.

Soluções digitais para o setor imobiliário

Entre as ferramentas utilizadas pela Bossa Nova Sotheby’s International Realty – uma das principais imobiliárias de alto padrão no mercado brasileiro e detentora dos metros quadrados mais cobiçados do país – é a Cidade Virtual, um sistema que mapeia todas as oportunidades de imóveis disponíveis em São Paulo, segmentando por bairro, metragem, valor e outras características.

O programa é capaz de identificar as oportunidades com os atributos desejados, mesmo que não estejam disponíveis no momento ou sejam produtos de outras empresas.

Outra ferramenta é a Calculadora de Custo de Oportunidades, que auxilia tanto a equipe de especialistas quanto o cliente na compra e venda de propriedades. Essa calculadora permite projetar a valorização do metro quadrado, assim como o tempo necessário para recuperar o valor do desconto solicitado pelo comprador, caso seja aplicado em investimentos de renda fixa.

O programa mostra em tempo real a oportunidade de compra do imóvel desejado, facilitando a tomada de decisão do cliente.

Como as pessoas cada vez mais buscam imóveis próximos às suas atividades diárias, como trabalho, escola ou faculdade, a BNSIR também desenvolveu uma tecnologia de busca por raio. Nem sempre as áreas desejadas seguem a forma de uma circunferência, podendo ser poligonais. Ao oferecer várias opções disponíveis em uma determinada região, a pessoa pode considerar bairros que não teria pensado anteriormente.

Outra estratégia com forte potencial para o setor imobiliário são as redes sociais, que também desempenham um papel fundamental como vitrine para os imóveis. Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, já são fortes aliados na conversão em números e vendas.

Experiência aprimorada

No cenário imobiliário atual a adoção de ferramentas tecnológicas é essencial para se manter competitivo. Por meio dessas soluções digitais, é possível oferecer uma experiência mais eficiente, personalizada e agradável para os clientes, simplificando o processo de busca por imóveis e fornecendo informações relevantes de forma acessível.

As imobiliárias que investem em inteligência de dados, recursos de busca avançada, calculadoras de custo e presença nas redes sociais estão se destacando no mercado, atendendo às necessidades do público e promovendo uma interação mais próxima com os potenciais compradores.

Essas inovações estão transformando a indústria imobiliária, tornando-a mais dinâmica, ágil e centrada no cliente. À medida que a tecnologia continua a avançar, novas oportunidades surgem para aprimorar a experiência de compra e venda, oferecer soluções mais eficientes e revolucionar a forma como as transações imobiliárias são realizadas.

*Marcello Romero é CEO da Bossa Nova Sotheby´s

