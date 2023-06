Media Hero usa IA para dizer quanto, onde e como investir em marketing

Mensurar o retorno dos investimentos é uma das maiores dores das equipes de marketing. Qual é a distribuição ideal entre mídia, trade marketing e participação em eventos? Como combinar branding e performance? Dá para medir o real impacto dos influenciadores?

Integrar todos os investimentos para que eles remem na mesma direção é fundamental. Mas nunca foi tarefa fácil. As fontes de dados raramente se conversam, todo dia surge um novo formato de mídia, e o comportamento das pessoas muda em uma velocidade difícil de acompanhar.

IA na estratégia de marketing

Usando inteligência artificial e milhares de dados sobre o comportamento dos brasileiros, a Media Hero veio para trazer mais eficiência a essa equação. A solução ajuda CMOs e agências a navegar nesse mar de incertezas e permite que CEOs e CFOs vejam de forma mais clara a conexão entre investimento e retorno.

Cruzando informações dos anunciantes com uma base proprietária, que agrega mais de 17 mil fontes de dados, o algoritmo da Media Hero prescreve onde alocar o orçamento, por plataforma, por canal, formato e região – de maneira recorrente e automatizada. A recomendação leva em conta desde plataformas digitais até o mundo físico, da TV Globo ao Google, do Instagram ao TikTok, dos materiais de pontos de venda à mídia exterior, do trade marketing à distribuição de amostras.

Solução a partir de experiência

A empresa, que opera em modelo de SaaS, foi fundada por quem já sentiu a dor de perto, em conjunto com quem há tempos já trabalha na solução.

Ex-diretor de marketing da Red Bull, Marcelo Ferronato tem 15 anos de experiência no setor, com passagens por McDonald's, P&G, Dr.Consulta e Burger King. Gustavo Ioschpe é fundador e CEO da Big Data, empresa de IA que ajuda as áreas de vendas da L'Oréal, Krad Heinz, Nivea, Johnson & Johnson, Sanofi, Kimberly-Clark e dezenas de outras empresas a definirem quais produtos vender em cada loja, a qual preço, em milhões de pontos no Brasil.

“Sempre foi um desafio cruzar a ponte entre investimento e retorno nos planos de marketing. O caminho é mais curto quando só consideramos mídias digitais, mas ele pode ser míope. Todos os outros pontos de contato do consumidor com a marca constroem a venda. Com as milhares de variáveis que a Media Hero coleta, a gente conecta todos os pontos, e mostra onde está a maior oportunidade para capturar essa venda”, diz Ferronato.

“Na Big Data, já vimos o potencial do uso de machine learning para equipes de vendas, gerando mais de R$ 1 bilhão de faturamento adicional auditado aos nossos clientes, usando nossos milhares de pontos de dados georreferenciados. Agora é hora de aplicar a metodologia a um novo produto, que nasceu aqui e ganhou vida própria”, afirma Ioschpe.

As equipes de marketing do Nubank, Grupo Iguatemi e da startup Tipspace já apostam na solução da Media Hero, assim como as agências Wieden+Kennedy, AlmapBBDO e David. A empresa fechou uma rodada recente de captação liderada pela Lanx Capital. Completam o grupo de investidores Gabriela Onofre, Rony Rodrigues, Felipe Oliva, Raul Tichauer, Marcos Angelini e Eduardo Kim.

