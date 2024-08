PMEs: Stone cria alternativa de investimento que pode render 100% do CDI e tem liquidez diária

A Stone segue sua estratégia para PMEs (pequenos e médios empreendedores) com mais um produto desenvolvido especialmente para eles. A oferta da vez mira em facilitar a gestão financeira por meio de uma alternativa de investimento.

A Reserva Stone possibilita guardar recursos financeiros com ganho de até 100% do CDI, com liquidez diária e possibilidade de resgate imediato de qualquer quantia e sem restrição de horário.

O objetivo da solução é permitir a construção de uma reserva financeira rentável para o futuro dos negócios.

Comparada a outros investimentos, quais são os principais diferenciais competitivos da Reserva Stone?

O produto oferece flexibilidade na forma de aporte, no qual os clientes podem depositar valores de maneira pontual ou recorrente.

É possível vincular os recebimentos ao Reserva Stone, alinhando o fluxo de caixa aos objetivos específicos do negócio.

A cada 30 dias, o rendimento é somado ao montante total e os clientes podem acompanhar esse crescimento diretamente pelo aplicativo.

O que o PME pode fazer com o Reserva Stone?

Segundo a Stone, a solução foi desenhada para apoiar os PMEs a otimizar a gestão financeira. Se destacam entre as possibilidades exploradas no desenvolvimento do produto:

A criação de um fundo de segurança para cobrir despesas imprevistas e garantir a continuidade do negócio em momentos de crise

O planejamento e organização de pagamentos importantes, como o 13º salário dos funcionários ou o pagamento de impostos

O financiamento de projetos futuros, como expansão, reformas ou aquisição de novos equipamentos.

“Com o Reserva Stone, os empreendedores podem realizar todas as transações de aporte e resgate diretamente no aplicativo, garantindo agilidade e praticidade, além de monitorar o crescimento dos investimentos em tempo real”, explica Mateus Biselli, Chief Client Officer (CCO) da área de Pequenos e Médios Empreendedores da Stone.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades