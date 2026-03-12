Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Zanin nega pedido para instalação de CPI sobre Caso Master

Ministro apontou que faltou provas suficientes para justificar interferência do STF no caso

Ministro Cristiano Zanin (Nelson Jr./SCO/STF/Flickr)

Ministro Cristiano Zanin (Nelson Jr./SCO/STF/Flickr)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 12 de março de 2026 às 11h41.

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu nesta quinta-feira, 12, o pedido apresentado pelo deputado Rodrigo Rollemberg (PSB) para obrigar o presidente da Câmara, Hugo Motta, a instalar uma CPI sobre a relação entre o Banco Master e o BRB.

Segundo a decisão, o mandado de segurança não apresentou provas suficientes para demonstrar que houve omissão ou resistência injustificada da Presidência da Câmara para instalar a comissão. O ministro afirmou que, nesse tipo de ação, é necessário apresentar prova pré-constituída clara da violação de direito, o que não ocorreu no caso.

"A questão em discussão consiste em saber se está demonstrada, mediante prova pré-constituída, omissão inconstitucional do Presidente da Câmara dos Deputados apta a caracterizar violação a direito líquido e certo do parlamentar à instalação da comissão parlamentar de inquérito", escreveu Zanin no despacho.

Agora, cabe a Motta deferir ou não a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso.

Acompanhe tudo sobre:Cristiano ZaninCâmara dos DeputadosCPI

Mais de Brasil

Genial/Quaest: após caso Master, índice de confiança no STF é o menor em 4 anos

Paraná Pesquisas: Moro lidera intenções de votos no Paraná

Nova licença-paternidade não começa com 20 dias: veja o calendário

Toffoli se declara suspeito e deixa relatoria de ação sobre CPI do Banco Master

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa acompanha o exterior, cai mais de 2% e perde os 180 mil pontos

Pop

O 'Diabo Veste Prada 2' ganha novo trailer e pôster oficial; veja

Apresentado por HYPR

Coordenadas e consumo, Veloe aumenta a intenção de aquisição

Carreira

Como esse jovem da Geração Y transformou US$ 400 em marca gigante no TikTok