Vizinho se incomoda com barulho e joga gás de pimenta dentro de obra em SP

Cerca de vinte funcionários de um edifício no Jardim Paulista, na Zona Sul de São Paulo, passaram mal nesta segunda-feira (10), após um vizinho irritado com a obra de um apartamento ao lado ter jogado um produto químico por debaixo da porta. Segundo os Bombeiros, a substância gerou o mal-estar dos funcionários da obra e de empregados do condomínio.

“Não se trata de arma química. É uma ocorrência policial e a Polícia Militar já está no local junto com os Bombeiros”, afirmou o capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros.