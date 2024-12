Veja como votou cada deputado na proposta do pacote de corte de gastos

A Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quinta-feira, em 1º turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que faz parte do pacote de corte de gastos públicos proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O projeto sofreu modificações durante as discussões. A proposta altera regras relacionadas ao abono salarial e aos supersalários do funcionalismo público, os quais excedem o teto constitucional.

Na votação, 344 deputados votaram a favor e 154 foram contrários. Para a aprovação de uma PEC, são necessários pelo menos 308 votos. A proposta obteve apoio em quase todos os partidos, mas também enfrentou rejeições em diversas siglas.

No PSOL, todos os parlamentares votaram contra. No PL, 73 deputados rejeitaram a proposta, enquanto 18 foram favoráveis. Até mesmo no PT, partido do governo, houve três votos contrários à medida do ministro Haddad.

Resultado da votação