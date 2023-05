Vai chover em SP? Veja onde há alerta de temporal para os próximos dias

Diferentemente da cidade de São Paulo onde não há previsão de chuva nos próximos dias, áreas do Sul do País têm risco de fortes temporais até o domingo, dia 7. Segundo a Climatempo, a condição climática se deve à intensificação de um padrão de bloqueio atmosférico sobre parte central do Brasil.

"Instabilidades associadas à passagem de duas frentes fria e de sistemas de baixa pressão atmosférica ficarão concentradas sobre o Sul do Brasil, sobretudo no centro-norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no leste, no centro-sul e no sudoeste do Paraná", diz a empresa de meteorologia.

Conforme a Climatempo, a previsão é de chuvas frequentes, alternando períodos de moderada a forte intensidade a risco de temporais, que podem vir acompanhados de raios e ventos fortes, com risco para formação de alagamentos e transbordamento de córregos e rios.

Há expectativa de volumes de chuva elevados e acumulados significativos, podendo variar entre 50 mm e 100 mm em muitas áreas da região, incluindo Porto Alegre e Florianópolis. "Não se descartam acumulados ainda mais elevados entre 120 mm e 170 mm no norte e planalto gaúcho, no centro-sul e oeste catarinense e no centro-sul e oeste paranaense", projetam os meteorologistas.

São Paulo

Apesar de a capital paulista ter amanhecido nesta quinta-feira, 4, com céu nublado, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo afirma que, no decorrer do dia, o sol deve predominar entre poucas nuvens. A temperatura máxima ficará perto dos 28ºC. Segundo o CGE, o dia terminará com aumento de nebulosidade, mas sem expectativa de chuva.

Na sexta-feira, 5, o cenário atmosférico permanece igual. A madrugada terá temperatura média de 18°C, predomínio de sol entre poucas nuvens no decorrer do dia e máxima de 28°C. Conforme o CGE, será mais um dia sem previsão de chuva para a capital e para a região metropolitana de São Paulo.