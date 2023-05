Helicóptero cai em fazenda no interior de SP e deixa dois mortos

A queda de um helicóptero que se dirigia para a Agrishow, no interior de São Paulo, deixou duas pessoas mortas na tarde desta quarta-feira, em São Carlos (SP). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado, a aeronave se deslocava para Ribeirão Preto sede do evento, quando caiu em uma fazenda por volta das 17h30. O local de partida não foi informado.

A corporação informou que as vítimas são o piloto e o copiloto do helicóptero. Eles teriam sido lançados para fora da aeronave e, em seguida, atingidos pelo combustível que vazou do veículo.

Os corpos foram encontrados carbonizados e a morte foi confirmada pela médica da Unidade de Suporte Avançado (USA). A ocorrência foi atendida por 12 bombeiros, que se deslocaram para o local do acidente com cinco viaturas e também com a Polícia Civil e Samu.

Nota do Cenipa

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência "envolvendo a aeronave de matrícula PR-HRC".

A ação Inicial consiste em fazer a coleta de dados para a investigação, como recolhimento de destroços e verificação dos danos causados na aeronave e também pelo próprio helicóptero.

O Cenipa não deu prazo de quando o órgão concluirá o laudo que vai apontar as possíveis causas do acidente. Segundo o centro, isso depende "da complexidade de cada ocorrência" e da "necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes".

A Agrishow, destino da aeronave, é uma feira internacional sobre tecnologia agrícolas. Empresários do agronegócio e políticos têm marcado presença no evento, que começou na última segunda-feira, 1º, e tem data de encerramento prevista para o dia 5 de maio, sexta-feira. O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro estiveram no encontro.