Vai chover em Belo Horizonte? Veja a previsão do tempo desta sexta-feira

Os próximos dias em Belo Horizonte serão de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva até segunda-feira, 1 de julho. As temperaturas variam entre mínimas de 14°C e máximas de 30°C. A qualidade do ar está prevista como pobre, e os índices de raios UV estarão extremos, exigindo proteção ao se expor ao sol.

Temperaturas para os próximos dias em Belo Horizonte

Sexta-feira, 28 de junho: mínima de 15ºC e máxima de 29ºC

mínima de 15ºC e máxima de 29ºC Sábado, 29 de junho: mínima de 16ºC e máxima de 30ºC

mínima de 16ºC e máxima de 30ºC Domingo, 30 de junho: mínima de 16ºC e máxima de 30ºC

mínima de 16ºC e máxima de 30ºC Segunda-feira, 1 de julho: mínima de 16ºC e máxima de 24ºC

mínima de 16ºC e máxima de 24ºC Terça-feira, 2 de julho: mínima de 14ºC e máxima de 26ºC

Previsão do clima em Belo Horizonte

Sexta-feira, 28 de junho

A sexta-feira em Belo Horizonte será de sol com algumas nuvens. A temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 15°C, com sensação térmica variando entre 27°C e 14°C. A umidade do ar estará entre 33% e 91%. Não há previsão de chuva, e os ventos serão de brisa leve, com velocidades de até 6 km/h. O índice de raios UV será extremo.

Sábado, 29 de junho

No sábado, a temperatura máxima será de 30°C, enquanto a mínima será de 16°C. A sensação térmica oscilará entre 28°C e 15°C. A umidade do ar estará entre 30% e 73%. Não há previsão de chuva para este dia, com ventos de brisa moderada, atingindo até 7 km/h. O índice de raios UV será extremo.

Domingo, 30 de junho

No domingo, o dia será de sol com algumas nuvens. As temperaturas variam entre 30°C de máxima e 16°C de mínima, com sensação térmica entre 28°C e 15°C. A umidade do ar estará entre 32% e 80%. Não há previsão de chuva, com ventos de brisa moderada a 7 km/h. O índice de raios UV será extremo.

Segunda-feira, 1 de julho

Na segunda-feira, a temperatura máxima será de 24°C, enquanto a mínima será de 16°C. A sensação térmica oscilará entre 22°C e 15°C. A umidade do ar estará entre 56% e 88%. Não há previsão de chuva. Os ventos serão de brisa moderada, atingindo até 12 km/h. O índice de raios UV será extremo.

Terça-feira, 2 de julho

Na terça-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. As temperaturas variam entre 26°C de máxima e 14°C de mínima, com sensação térmica entre 24°C e 13°C. A umidade do ar estará entre 50% e 80%. Há previsão de chuva com volume de 2 mm. Os ventos serão de brisa moderada a 10 km/h. O índice de raios UV será moderado.

Vai chover em Belo Horizonte?

De acordo com a previsão, não há expectativa de chuva para Belo Horizonte durante o fim de semana. No entanto, a partir de terça-feira, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde, com volume de 2 mm. O tempo permanecerá estável até segunda-feira, com sol e poucas nuvens, proporcionando condições ideais para atividades ao ar livre, antes das chuvas leves previstas para o início da próxima semana.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.