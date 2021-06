Vacina está esgotada em 30% dos postos de vacinação contra covid-19 em SP

Cerca de 30% dos postos de vacinação contra covid-19 na cidade de São Paulo não estão funcionando nesta segunda-feira, segundo um levantamento do G1 com base nos dados da plataforma "De Olho na Fila", da prefeitura municipal.

Dos 477 postos da capital paulista que estão listados no site, 155 estão sinalizados como "não funcionando", o que corresponde a 32% do total. Segundo os dados, a região mais afetada é a zona sul, onde 40% dos locais de vacinação estão fechados. Na zona leste, mais de 25% das unidades estão fechadas.

Em nota, a prefeitura de São Paulo informou que, devido à alta procura do imunizante contra a covid-19, ocorreu desabastecimento pontual, porém, o remanejamento está ocorrendo na rede municipal. "Com relação ao status do De Olho na Fila, citado pela reportagem, a Pasta esclarece que são unidades que estão providenciando os remanejamentos/abastecimentos de doses, para garantir a vacinação nos territórios", informou em nota.

Confira o calendário de vacinação na capital paulista:

Junho:

48 e 49 anos : 23/6

: 23/6 46 e 47 anos : 24/6

: 24/6 45 anos : 25/6

: 25/6 Repescagem de 45 a 49 anos: 26/6

44 anos : 28/6

: 28/6 43 anos : 29/6

: 29/6 42 anos: 30/6

Julho:

Repescagem de 42 a 44 anos: 3/7

41 anos : 5/7

: 5/7 40 anos : 8/7

: 8/7 Repescagem de 40 a 44 anos: 10/7

39 anos : 15/7

: 15/7 Repescagem de 39 a 44 anos: 17/7

38 anos : 19/7

: 19/7 37 anos : 22/7

: 22/7 Repescagem de 37 a 39 anos: 24/7

36 anos : 26/7

: 26/7 35 anos : 28/7

: 28/7 34 anos : 30/7

: 30/7 Repescagem de 34 a 37 anos: 31/7

Agosto:

33 anos : 2/8

: 2/8 32 anos: 4/8

4/8 Repescagem de 32 a 34 anos: 7/8

31 anos : 9/8

: 9/8 30 anos : 12/8

: 12/8 Repescagem de 30 a 33 anos: 14/8

29 anos : 16/8

: 16/8 28 anos : 19/8

: 19/8 Repescagem de 28 a 30 anos: 21/8

27 anos : 23/8

: 23/8 26 anos : 25/8

: 25/8 Repescagem de 26 a 28 anos: 28/8

25 anos: 30/8

Setembro:

23 e 24 anos : 1º/9

: 1º/9 Repescagem de 23 a 26 anos: 4/9

21 e 22 anos : 6/9

: 6/9 20 anos : 9/9

: 9/9 Repescagem de 23 a 26 anos: 11/9

18 e 19 anos: 13/9