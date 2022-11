Transição: Alckmin anuncia Neca Setubal na Educação e Edinho Silva e Raí no Esporte; veja lista

Coordenador da equipe de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) apresentou, nesta segunda-feira (14), os nomes que vão compor grupos de trabalho da Educação, Esportes e Juventude no gabinete de transição do novo governo. Entre outros, Maria Teresa Setubal, presidente do conselho consultivo da Fundação Tide Setubal, e o ex-ministro Henrique Paim foram escolhidos para Educação.

Edinho Silva (PT), que coordenou a campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi escolhido para o GT de esportes, junto com outros políticos e ex-atletas como as ex-jogadoras de vôlei Ana Mozer e Isabel Salgado, além do ex-jogador de futebol Raí. No GT de Juventude, foram escolhidos Bruna Chavez Belaz, presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), e Kelly dos Santos Araújo, secretária-geral da Juventude do PT.

Confira a lista completa de nomes indicados para os Grupos: