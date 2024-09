O atual prefeito e candidato à reeleição Topázio Neto (PSD) lidera a disputa pela prefeitura de Florianópolis, de acordo com pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada nesta quinta-feira, 19. Tópazio tem 54,8% das intenções de voto contra 14,2% do segundo colocado, o deputado estadual Marquito (PSOL).

O ex-prefeito da capital catarinense Dário Berger (PSDB) aparece na sequência com 9,9% das intenções de voto. Pela margem de erro, que é quatro pontos percentuais para mais ou para menos, Marquito e Berger estão tecnicamente empatados na segunda posição. O ex-vereador Vanderlei “Lela” Faria (PT) tem 5,9% e o ex-vereador (Pedrão) Silvestre (PP) registra 5,7%, ambos empatados também com o adversário do PSDB.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 11 de setembro, Topázio cresceu seis pontos percentuais, enquanto Marquito oscilou positivamente um ponto e Dário subiu quatro. Lela oscilou para baixo dois pontos e Pedrão um ponto negativo.

Intenções de voto em Florianópolis:

Topázio Neto (PSD): 54,8%

Marquito (PSOL): 14,2%

Dário Berger (PSDB): 9,9%

Lela (PT): 5,9%

Pedrão (PP): 5,7%

Carlos Muller (PSTU): 1,0%

Brunno Dias (PCO): 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,0%

NS/NR/Indeciso: 6,2%

(*) Por causa de arredondamentos, o cenário soma 99,9%, e não 100%.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados, Topázio lidera com 46,9% das intenções de voto, cinco pontos percentuais a mais do que no levantamento anterior. O número de indecisos oscilou de 20% para 18,6%.

Topázio: 46,9% (eram 41,9%)

Marquito: 12,9% (eram 12,7%)

Dário: 8,6% (eram 9,9%)

Lela: 5,0% (eram 7,0%)

Pedrão: 4,2% (eram 4,2%)

Carlos Muller: 0,1% (não foi citado na pesquisa anterior)

Ninguém/Branco/Nulo: 3,0%

Outros: 0,7%

NS/NR/Indeciso: 18,6%

Segundo turno

A Futura Inteligência também realizou seis simulações de segundo turno. Nas três em que é mencionado Topázio Neto mantém a liderança com mais de 65% das intenções de voto.

Cenário 1:

Topázio: 67,0%

Marquito: 23,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,4%

NS/NR/Indeciso: 2,9%

Cenário 2:

Topázio: 67,8%

Dário: 21,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,9%

NS/NR/Indeciso: 3,4%

Cenário 3:

Topázio: 65,7%

Pedrão: 21,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,4%

NS/NR/Indeciso: 5,0%

Cenário 4:

Pedrão: 36,6%

Marquito: 29,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 26,5%

NS/NR/Indeciso: 7,8%

Cenário 5:

Marquito: 34,9%

Dário: 32,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 27,1%

NS/NR/Indeciso: 5,4%

Cenário 6:

Pedrão: 40,1%

Dário: 32,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 22,5%

NS/NR/Indeciso: 4,9%

A pesquisa foi registrada no TSE como SC-09118/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 13 e 17 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4,0 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.