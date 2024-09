A maioria das reações sobre a agressão do apresentador José Luiz Datena (PSDB) no influenciador Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira foi negativa ao candidato do PRTB.

Segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Ideia, 68% das menções tiveram viés negativo a Marçal, enquanto 32% foram positivas. Foram coletadas 13,7 mil reações entre os dias 18 e 19 de setembro.

No último domingo, 15, durante o debate da TV Cultura, Datena agrediu Marçal com uma cadeira após troca de xingamentos e agressões. O debate foi interrompido, e o candidato do PSDB foi expulso do evento. Marçal preferiu não seguir no programa e foi ao hospital.

Após deixar o debate, Marçal foi levado de ambulância ao hospital Sírio-Libanês. Um vídeo divulgado em seu Instagram mostra o candidato deitado em uma maca, com expressão de dor e uma máscara de oxigênio.

A campanha de Marçal afirmou que ele estava com dores na região torácica, dificuldade para respirar e lesão nos dedos atingidos pela cadeira.

Em boletim médico, o hospital informou que Marçal sofreu um trauma no tórax e no punho "sem maiores complicações".

De acordo com a análise, a predominância de reações negativas tem relação com a enxurrada de memes nas redes sociais sobre o tema.

Expressões como “vou votar na cadeira para prefeita de São Paulo” ou “cite um personagem que também daria uma cadeirada em Marçal” foram amplamente compartilhadas.

Parte das menções nas redes viu a cadeirada como uma reação de Datena diante das agressões verbais de Marçal, enquanto o comportamento pós-cadeirada do influenciador foi considerado exagerado em muitas publicações: "Eu vi o vídeo da ambulância antes da cadeirada, achei que tinha sido tiro", ironizou um usuário.

As reações positivas para Marçal concentraram-se no Facebook, onde internautas classificaram a ação de Datena como injustificável. Comparações com o atentado ao ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018 também foram feitas, e o perfil de Marçal compartilhou uma dessas postagens.

Há também quem acredite que a agressão ocorreu devido ao crescimento de Marçal nas pesquisas, interpretando o episódio como uma oportunidade para sua vitória no primeiro turno.

Pico de popularidade de Datena no Google

O estudo mostra ainda que, no dia do incidente, o termo "Datena" atingiu o pico de popularidade no Google Trends, plataforma de análise e métrica de buscas do Google, superando "Marçal".

As principais pesquisas incluíram "cadeirada Datena", "Marçal cadeirada", Datena dá cadeirada", "Datena bate em Marçal", "Datena agride Marçal" e Marçal agredido".