Pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada à EXAME nesta quarta-feira, 11, aponta o atual prefeito e candidato à reeleição Topázio Neto (PSD) na liderança na disputa pela prefeitura de Florianópolis. Neto tem 48,4% das intenções de voto contra 13,8% do segundo colocado, o deputado estadual Marquito (PSOL), que tem quase o mesmo percentual que o ex-prefeito da capital catarinense, Dário Berger (PSDB), que pontua com 13,1%.

Na sequência está o ex-vereador Vanderlei “Lela” Faria (PT) com 7,9%. Pela margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, Marquito, Dário e Lela estão tecnicamente empatados na segunda colocação. O ex-vereador Pedro, conhecido como (Pedrão) Silvestre (PP) registra 6,1%, também em empate com o adversário do PT. Os demais candidatos somaram menos de 1%.

Essa é a segunda pesquisa do instituto sobre a corrida eleitoral em Florianópolis. A anterior, realizada entre os dias 3 e 8 de agosto, trazia três cenários diferentes sobre o primeiro turno. Em todos, Neto liderava com pelo menos 46,9% das intenções de voto. Em dois, o candidato do PSOL aparecia em segundo com 14% a 15% dos votos. Os resultados, porém, não podem ser comparados por terem nomes diferentes.

Intenções de voto em Florianópolis:

Topázio Neto (PSD): 48,4%

Marquito (PSOL): 13,8%

Dário Berger (PSDB): 13,1%

Lela (PT): 7,9%

Pedrão (PP): 6,1%

Brunno Dias (PCO): 0,4%

Mateus Souza (PMB): 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,5%

NS/NR/Indeciso: 7,6%

Pesquisa espontânea

O atual prefeito também aparece na liderança na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos aos entrevistados. Nesse cenário, porém, o número de indecisos sobe para 20%.

Topázio: 41,9%

Marquito: 12,7%

Dário: 9,9%

Lela: 7,0%

Pedrão: 4,2%

Mateus Souza: 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,9%

Outros: 1,1%

NS/NR/Indeciso: 20,0%

Segundo turno

A Futura Inteligência também realizou seis simulações de segundo turno. Nas três em que é mencionado Topázio Neto seria reeleito com mais de 60% das intenções de voto.

Cenário 1:

Topázio: 63,0%

Marquito: 25,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,3%

NS/NR/Indeciso: 5,2%

Cenário 2:

Topázio: 60,1%

Dário: 27,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,7%

NS/NR/Indeciso: 3,2%

Cenário 3:

Topázio: 60,6%

Pedrão: 24,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,6%

NS/NR/Indeciso: 6,6%

Cenário 4:

Pedrão: 39,0%

Marquito: 26,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 24,0%

NS/NR/Indeciso: 10,6%

Cenário 5:

Dário: 33,6%

Marquito: 31,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 26,8%

NS/NR/Indeciso: 8,5%

Cenário 6:

Dário: 34,1%

Pedrão: 33,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 24,5%

NS/NR/Indeciso: 7,6%

Rejeição e prioridades

A pesquisa aponta ainda em que os eleitores não votariam de jeito nenhum. Dário tem a maior rejeição, com 36,3%. O candidato do PSDB é seguido por Marquito, que registra 27,5%; Lela com 214,1% e Neto com 23,2%. Os demais candidatos somam menos de 17,4% de rejeição.

Para a população de Florianópolis, melhorar a saúde deve ser a principal prioridade da próxima gestão, como citam 55,9% dos eleitores. Melhorar a educação também é indicada por 44,9%, assim como a segurança pública, terceira mais citada por 22,1% dos eleitores.

A pesquisa foi registrada no TSE como SC-04839/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 30 de agosto e 6 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4,0 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.