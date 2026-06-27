Terremoto na Venezuela: Brasil envia terceiro avião de ajuda com medicamentos

O Brasil envia na tarde deste sábado, 27, o terceiro voo da operação humanitária destinada às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira, 24.

A aeronave decola da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, transportando kits de medicamentos e o módulo complementar necessário para a instalação de um hospital de campanha.

Segundo o Palácio do Planalto, a missão foi autorizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e faz parte da mobilização internacional para ampliar o atendimento às áreas afetadas pelo desastre.

A iniciativa integra a resposta humanitária brasileira em apoio ao país vizinho após os terremotos que deixaram mortos, feridos e milhares de desabrigados.

Os kits enviados foram preparados para atendimentos de emergência e reúnem medicamentos e insumos considerados essenciais, como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, soluções injetáveis, ataduras, gazes, seringas, luvas, dispositivos para infusão, esparadrapos e máscaras.

Ao todo, o governo brasileiro prevê o envio de cinco kits de calamidade à Venezuela, somando 111,8 mil medicamentos e insumos.

Segundo o governo federal, a carga é suficiente para atender cerca de 1.500 pessoas durante um mês e não compromete os estoques do Sistema Único de Saúde (SUS).

O balanço oficial mais recente aponta 920 mortos, 3.360 feridos e cerca de 4 mil pessoas desalojadas após os terremotos registrados na quarta-feira, 24. As autoridades também contabilizam 383 edifícios destruídos ou com danos severos e informaram que ao menos 172 pessoas permanecem soterradas.

Primeiros voos levaram equipes médicas e estrutura de atendimento

O primeiro voo da operação pousou às 23h40 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 26, na Base Militar da Força Aérea Venezuelana El Libertador, em Maracay. A aeronave transportou médicos, cães farejadores e equipamentos especializados para operações de busca e resgate.

Já o segundo voo, que também partiu da Base Aérea do Galeão na manhã deste sábado, levou a estrutura principal do hospital de campanha e purificadores de água. Com a terceira missão, o Brasil complementa a montagem da unidade médica e amplia a capacidade de atendimento às vítimas do desastre.