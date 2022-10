TCU conclui auditoria de urnas do 1º turno e não encontra divergências

O ministro Bruno Dantas, presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU) anunciou na manhã deste domingo, 30, que a auditoria do órgão foi concluída em 4.162 boletins de urna do primeiro turno. “São mais de 5,8 milhões de votos auditados e o resultado foi zero divergência”, declarou.

Segundo ele, a auditoria foi realizada por meio do processamento e cruzamento dos dados dos boletins de urna recebidos em meio físico e comparados com a base de totalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O TCU já havia realizado auditoria nas urnas eletrônicas no primeiro turno, no domingo, 2, e também não encontrou nenhuma irregularidade ou fragilidade, confirmando a segurança do sistema.