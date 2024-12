Tarifas de ônibus intermunicipais da EMTU terão reajuste a partir de janeiro; veja valores

O governo de São Paulo publicou nesta segunda-feira, 30, a tabela com os novos valores das tarifas de ônibus intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU). O reajuste, que entrará em vigor em 6 de janeiro, resultará em um acréscimo médio de 4% nos preços atuais das passagens.

Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), o reajuste foi autorizado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e acompanha os índices aplicados ao Metrô e aos trens da CPTM. O aumento médio será de aproximadamente R$ 0,25 a R$ 0,30 por viagem, podendo ser maior dependendo da distância percorrida pelas linhas intermunicipais.

As novas tarifas serão aplicadas a todas as linhas que atendem as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba-Litoral Norte e Baixada Santista. A planilha com os valores atualizados de todas as linhas será publicada no site da EMTU nesta terça-feira.

Em nota, a EMTU informou que o reajuste é inferior à inflação acumulada no período (5,09% - IPC-Fipe). A empresa afirmou ainda que a medida é necessária para garantir a qualidade na prestação do serviço à população, além da eficiência e segurança do sistema de transporte público.

"A EMTU gerencia e fiscaliza mais de 900 linhas metropolitanas em 134 municípios de cinco regiões metropolitanas do estado de São Paulo. As tarifas variam de acordo com as peculiaridades de cada uma, como o trajeto percorrido e o tipo de serviço prestado – comum, seletivo, especial, corredor e VLT, por exemplo", afirmou em nota.

Veja os novos valores em algumas linhas divulgadas pelo governo

Linha Denominação Tarifa 840 Osasco (T.M.Luiz Bortolosso - km 21) - São Paulo (Metrô Butantã) R$ 7,35 850 Osasco (T.M.Luiz Bortolosso - km 21) - São Paulo (Lapa) R$ 7,35 850EX1 Osasco (T.M.Luiz Bortolosso - km 21) - São Paulo (Lapa) R$ 7,35

Para as Linhas Comuns:

Faixa extensão (km) Tarifa (R$) Área1 Área2 Área3 Área4 Área5 00,000 - 4,00 4,25 4,30 3,95 4,15 3,95 4,001 - 10,00 4,85 4,65 4,45 4,85 4,35 10,001 - 17,00 6,10 6,15 6,05 5,70 5,65 17,001 - 20,00 6,65 6,75 6,40 6,35 6,15 20,001 - 23,00 7,30 7,35 6,95 7,25 6,75 23,001 - 29,00 7,90 7,75 7,40 7,55 7,35 29,001 - 35,00 8,50 8,35 8,05 8,25 7,95 35,001 - 43,00 9,20 9,15 8,95 9,00 8,75 43,001 - 51,000 9,55 9,80 9,10 9,35 8,95 51,001 - 59,000 10,35 10,45 9,85 10,10 9,60 >59,001 11,40 11,45 11,40 11,45 11,35

Para as Linhas Seletivas:

Faixa extensão (km) Tarifa (R$) Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 0 - 20 9,15 9,15 8,65 8,95 8,60 20,001 - 25 10,80 10,95 10,35 10,25 9,90 25,001 - 30 12,25 12,45 11,80 11,95 11,55 30,001 - 35 14,15 14,20 13,25 13,80 13,00 35,001 - 40 15,55 15,60 14,75 15,25 14,80 40,001 - 45 17,45 17,45 16,55 16,75 16,15 45,001 - 50 19,35 19,20 18,10 18,55 17,80 50,001 - 70 23,95 24,10 22,60 23,40 22,80 > 70 28,90 29,30 27,20 28,20 26,90